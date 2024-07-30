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Emlakçıların Aslında Demek İstediklerini Paylaşarak Güldüren Kişiler

Emlakçıların Aslında Demek İstediklerini Paylaşarak Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.07.2024 - 00:57

Son zamanlarda bir moda var... Bazı durumları belli başlı kelimelerle yumuşatma. Eşek gibi çalışacaksınız yerine esnek çalışma saatleri, zam yerine fiyat güncellemesi gibi uzar gider. Her meslek kendi yumuşatmasını yaparken emlakçılar da boş durmuyor. Söylemek istediklerini farklı kelimelerle ifade ediyorlar.

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Bir Twitter kullanıcısı da bunları tercüme etti.

Bir Twitter kullanıcısı da bunları tercüme etti.
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Gerisi de geldi.

Gerisi de geldi.
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Mevki de önemli.

Mevki de önemli.
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Manzara işi önemli...

Manzara işi önemli...
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Lükslük itemi!

Lükslük itemi!
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Efsane de unutulmadı.

Efsane de unutulmadı.
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