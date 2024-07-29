Yurt Dışında Türk Olduğu Şıp Diye Anlaşılanlar Gününüzü Şenlendirecek

Görünüşten insanın milliyetini anlamak çoğu zaman zor olsa da hal hareket ve davranışlarla yurt dışında nereli olduğumuzu bazı dikkatli gözler anlayabiliyor. Yurt dışı gezilerinde 'Beni İtalyan sandılar, sen İspanyol musun?' gibi soruların yanında yüzde yüz tespitlerde bulunanlar da olabiliyor.