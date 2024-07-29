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Yurt Dışında Türk Olduğu Şıp Diye Anlaşılanlar Gününüzü Şenlendirecek

Yurt Dışında Türk Olduğu Şıp Diye Anlaşılanlar Gününüzü Şenlendirecek

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.07.2024 - 16:53

Görünüşten insanın milliyetini anlamak çoğu zaman zor olsa da hal hareket ve davranışlarla yurt dışında nereli olduğumuzu bazı dikkatli gözler anlayabiliyor. Yurt dışı gezilerinde 'Beni İtalyan sandılar, sen İspanyol musun?' gibi soruların yanında yüzde yüz tespitlerde bulunanlar da olabiliyor.

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Mevzu şu paylaşımdan çıktı.

Mevzu şu paylaşımdan çıktı.
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Ardından bir anı geldi.

Ardından bir anı geldi.
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Tabii gerisi de geldi.

Tabii gerisi de geldi.
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Bazıları gözünden tanıyor.

Bazıları gözünden tanıyor.
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Pazarlık yapmandandır.

Pazarlık yapmandandır.
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Bu da ilginçmiş?

Bu da ilginçmiş?
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Sizin Türk olduğunuz kaç metreden anlaşılıyor?

Sizin Türk olduğunuz kaç metreden anlaşılıyor?
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