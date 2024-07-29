Yurt Dışında Türk Olduğu Şıp Diye Anlaşılanlar Gününüzü Şenlendirecek
Yurt Dışında Türk Olduğu Şıp Diye Anlaşılanlar Gününüzü Şenlendirecek
Görünüşten insanın milliyetini anlamak çoğu zaman zor olsa da hal hareket ve davranışlarla yurt dışında nereli olduğumuzu bazı dikkatli gözler anlayabiliyor. Yurt dışı gezilerinde 'Beni İtalyan sandılar, sen İspanyol musun?' gibi soruların yanında yüzde yüz tespitlerde bulunanlar da olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mevzu şu paylaşımdan çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından bir anı geldi.
Tabii gerisi de geldi.
Bazıları gözünden tanıyor.
Pazarlık yapmandandır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu da ilginçmiş?
Sizin Türk olduğunuz kaç metreden anlaşılıyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın