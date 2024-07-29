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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.07.2024 - 13:09

DM olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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GIF atsaydın.

GIF atsaydın.
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Gerginiz biraz.

Gerginiz biraz.
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Ters köşe!

Ters köşe!
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Sınıfsal...

Sınıfsal...
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👇

👇
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Şu işi çözmek lazım.

Şu işi çözmek lazım.
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Erkek kardeş tuhaflıkları...

Erkek kardeş tuhaflıkları...
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Olabilir mi?

Olabilir mi?
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Yaklaşmışsın.

Yaklaşmışsın.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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