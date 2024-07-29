Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
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Başlayalım!
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GIF atsaydın.
Gerginiz biraz.
Ters köşe!
Sınıfsal...
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Şu işi çözmek lazım.
Erkek kardeş tuhaflıkları...
Olabilir mi?
Yaklaşmışsın.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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