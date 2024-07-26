İç Dünyalarında Fırtınalar Kopan Yengeç Burcu İnsanlarına Mizahi Gönderme Yapan Kişiler

21 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında doğanların burcu Yengeç, astrologlara göre 12 burç içinde en ilginç özelliklere sahip kişileri barındıran burçlardan biri. Hatta sezgileri, iç dünyaları ve duygu durumlarıyla öne çıkan Yengeç insanları mizahşörlerin de ara sıra gazabına uğrayabiliyor.