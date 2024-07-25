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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.07.2024 - 16:28

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Aynısı!

Aynısı!
twitter.com

Çok garip değil mi?

Çok garip değil mi?
twitter.com

Çok da o dönemlere dönmeyelim.

Çok da o dönemlere dönmeyelim.
twitter.com
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Bundanmış.

Bundanmış.
twitter.com

Dünden hazır!

Dünden hazır!
twitter.com

Kafalar karışık.

Kafalar karışık.
twitter.com

Böyle bir his...

Böyle bir his...
twitter.com

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de tam senlik 👍

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