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Alıngan Diş Fırçasından Yemek Yaparak Ruhunu Dinlendirenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Alıngan Diş Fırçasından Yemek Yaparak Ruhunu Dinlendirenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.07.2024 - 19:25

Bakalım Perşembe günü timeline'ında kimlerin imzası var? En çok kim güldürmüş, en fazla hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Hem de yazın ortasında.

Hem de yazın ortasında.
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Bir yorum...

Bir yorum...
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Hiç böyle tahmin etmezdik.

Hiç böyle tahmin etmezdik.
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Almadıysa normaldir.

Almadıysa normaldir.
twitter.com
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🤔

🤔
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Influencerlar artık bir şeyleri değiştirmeli.

Influencerlar artık bir şeyleri değiştirmeli.
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Kot cekettendir o.

Kot cekettendir o.
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👇

👇
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Böyle değildi sanki.

Böyle değildi sanki.
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Harika fikir!

Harika fikir!
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👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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