Alıngan Diş Fırçasından Yemek Yaparak Ruhunu Dinlendirenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Alıngan Diş Fırçasından Yemek Yaparak Ruhunu Dinlendirenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü timeline'ında kimlerin imzası var? En çok kim güldürmüş, en fazla hangi paylaşımlara gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Hem de yazın ortasında.
Bir yorum...
Hiç böyle tahmin etmezdik.
Almadıysa normaldir.
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🤔
Influencerlar artık bir şeyleri değiştirmeli.
Kot cekettendir o.
👇
Böyle değildi sanki.
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Harika fikir!
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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