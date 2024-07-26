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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.07.2024 - 16:20

Mizahın beşiği Twitter'ın adı değişti ama eğlencesi değişmedi. Elon Musk'ın birbirinden acayip güncellemelerine rağmen takipçilerini güldürenleri derledik.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Cosplay?

Cosplay?
twitter.com

Eski devirler geçti...

Eski devirler geçti...
twitter.com

Her şey olabilir.

Her şey olabilir.
twitter.com

Muhabbete gelmiş.

Muhabbete gelmiş.
twitter.com
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Fazla kır düğünü olmuş.

Fazla kır düğünü olmuş.
twitter.com

Bu sevmemiş hali...

Bu sevmemiş hali...
twitter.com

Sıcaklar fena!

Sıcaklar fena!
twitter.com

Bravo 🙏

Bravo 🙏
twitter.com

Sana da bravo!

Sana da bravo!
twitter.com
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TikTok çok acayip bir mecra...

TikTok çok acayip bir mecra...
twitter.com

Shengen'in bugı bulunmuş.

Shengen'in bugı bulunmuş.
twitter.com

Büyük keyif...

Büyük keyif...
twitter.com

Aynısı!

Aynısı!
twitter.com

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👍

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👍
twitter.com

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