Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
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Başlayalım!
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Cosplay?
Eski devirler geçti...
Her şey olabilir.
Muhabbete gelmiş.
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Fazla kır düğünü olmuş.
Bu sevmemiş hali...
Sıcaklar fena!
Bravo 🙏
Sana da bravo!
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TikTok çok acayip bir mecra...
Shengen'in bugı bulunmuş.
Büyük keyif...
Aynısı!
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👍
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