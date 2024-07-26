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Ormana Gidip Böceklerden Şikayetçi Olan Adam Beynimizi Yaktı

Ormana Gidip Böceklerden Şikayetçi Olan Adam Beynimizi Yaktı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.07.2024 - 15:39

Hizmet sektöründe müşterinin her zaman haklı olduğu saiki tüketici davranışlarını da değiştirdi. Verilen notlar, geridönüşler belki de bazılarımızı şımarttı. Hatta artık ormanları bile orman olduğu için eleştirenler çıktı. Bunlardan biri de viral oldu.

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Olmaz!

Olmaz!
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İstediği orman bu.

İstediği orman bu.
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Tanışsalar keşke

Tanışsalar keşke
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Çok cins var.

Çok cins var.
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Neler varmış neler...

Neler varmış neler...
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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