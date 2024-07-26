Ormana Gidip Böceklerden Şikayetçi Olan Adam Beynimizi Yaktı

Hizmet sektöründe müşterinin her zaman haklı olduğu saiki tüketici davranışlarını da değiştirdi. Verilen notlar, geridönüşler belki de bazılarımızı şımarttı. Hatta artık ormanları bile orman olduğu için eleştirenler çıktı. Bunlardan biri de viral oldu.