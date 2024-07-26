Bodrum Göltürkbükü'nün 20 Yıllık Değişimi Çok Şey Anlatıyor

Son yıllarda pek çok çevre katliamı yaşadık. Bunların bir kısmı doğal afetler nedeniyle bir kısmı da rant sebebiyle oldu. Yok edilen arazilere, çıkılan katlara zamanla gözümüz alışsa da birkaç yıl öncesine ait öncesi sonrası fotoğrafları aslında ne kadar büyük değişimler yaşandığını gösteriyor.