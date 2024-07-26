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Bodrum Göltürkbükü'nün 20 Yıllık Değişimi Çok Şey Anlatıyor

Bodrum Göltürkbükü'nün 20 Yıllık Değişimi Çok Şey Anlatıyor

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.07.2024 - 11:56

Son yıllarda pek çok çevre katliamı yaşadık. Bunların bir kısmı doğal afetler nedeniyle bir kısmı da rant sebebiyle oldu. Yok edilen arazilere, çıkılan katlara zamanla gözümüz alışsa da birkaç yıl öncesine ait öncesi sonrası fotoğrafları aslında ne kadar büyük değişimler yaşandığını gösteriyor.

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Göltürkbükü Bodrum'un popüler bölgelerinden. Ancak gidenler sürekli bir yapılaşma olmasından her gidişte yeni bir inşaat görmekten şikayetçi.

Göltürkbükü Bodrum'un popüler bölgelerinden. Ancak gidenler sürekli bir yapılaşma olmasından her gidişte yeni bir inşaat görmekten şikayetçi.

Sosyal medyada dolaşıma giren 2004 2024 karşılaştırması da bu şikayetleri doğruluyor.

Sosyal medyada dolaşıma giren 2004 2024 karşılaştırması da bu şikayetleri doğruluyor.

Görselin viral olmasıyla birlikte tepkiler de geldi.

Görselin viral olmasıyla birlikte tepkiler de geldi.
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