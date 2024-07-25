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Duş Jeli Kokusundan Yola Çıkarak Anlatılan Hikaye Viral Oldu

Duş Jeli Kokusundan Yola Çıkarak Anlatılan Hikaye Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.07.2024 - 18:46

Koku hafızası diye bir gerçek var. Bir yemek olsun, bir parfüm olsun bazen yanık olsun kokularıyla bizi geçmişe götürebilir. Sorsalar hatırlayamayacağımız bir olayda bir görsel bile bizi tetikler ve anlatmaya başlarız. Twitter'a da geçtiğimiz gün bir hikaye düştü. Aslında hepimizin başından geçmiş olabilecek bir olaydı ama hikayeyi kıymetli yapan da buydu.

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Her şey basit bir nostalji özlemiyle başladı.

Her şey basit bir nostalji özlemiyle başladı.

Zor dönemlerden geçilmiş.

Zor dönemlerden geçilmiş.

Şanslarını Ankara'da denemek isterler.

Şanslarını Ankara'da denemek isterler.

Yeni bir şehir yeni koşullar...

Yeni bir şehir yeni koşullar...

Ve olayın bağlandığı yer.

Ve olayın bağlandığı yer.
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