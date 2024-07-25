Duş Jeli Kokusundan Yola Çıkarak Anlatılan Hikaye Viral Oldu

Koku hafızası diye bir gerçek var. Bir yemek olsun, bir parfüm olsun bazen yanık olsun kokularıyla bizi geçmişe götürebilir. Sorsalar hatırlayamayacağımız bir olayda bir görsel bile bizi tetikler ve anlatmaya başlarız. Twitter'a da geçtiğimiz gün bir hikaye düştü. Aslında hepimizin başından geçmiş olabilecek bir olaydı ama hikayeyi kıymetli yapan da buydu.