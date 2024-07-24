Annesinin Kitabının İçinden Çıkan Notları Paylaşan Twitter Kullanıcısı Hüzünlendirdi

Herkesin gerçekleştirmek istediği kimilerine göre gerçekleştirmesi çocuk oyuncağı kimilerine göre gerçekleştirmesi zor olan hayalleri vardır. Pek çok hayal de aslında çok basit gibi görünür ama yaşanmamışlık hissi insanın içine öküz gibi oturur. Bir Twitter kullanıcısı da annesinin okuduğu kitabın içinden çıkan notları paylaştı. Birkaç cümlelik notlarda derin yaşanmamışlıklar göze çarptı.