Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Annesinin Kitabının İçinden Çıkan Notları Paylaşan Twitter Kullanıcısı Hüzünlendirdi

Annesinin Kitabının İçinden Çıkan Notları Paylaşan Twitter Kullanıcısı Hüzünlendirdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.07.2024 - 18:08

Herkesin gerçekleştirmek istediği kimilerine göre gerçekleştirmesi çocuk oyuncağı kimilerine göre gerçekleştirmesi zor olan hayalleri vardır. Pek çok hayal de aslında çok basit gibi görünür ama yaşanmamışlık hissi insanın içine öküz gibi oturur. Bir Twitter kullanıcısı da annesinin okuduğu kitabın içinden çıkan notları paylaştı. Birkaç cümlelik notlarda derin yaşanmamışlıklar göze çarptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Not şu şekilde;

Not şu şekilde;

Bir kesim tarafından eleştirilen üniversitelerdeki kadın kontenjanı da gündeme geldi.

Bir kesim tarafından eleştirilen üniversitelerdeki kadın kontenjanı da gündeme geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın