Annesinin Kitabının İçinden Çıkan Notları Paylaşan Twitter Kullanıcısı Hüzünlendirdi
Annesinin Kitabının İçinden Çıkan Notları Paylaşan Twitter Kullanıcısı Hüzünlendirdi
Herkesin gerçekleştirmek istediği kimilerine göre gerçekleştirmesi çocuk oyuncağı kimilerine göre gerçekleştirmesi zor olan hayalleri vardır. Pek çok hayal de aslında çok basit gibi görünür ama yaşanmamışlık hissi insanın içine öküz gibi oturur. Bir Twitter kullanıcısı da annesinin okuduğu kitabın içinden çıkan notları paylaştı. Birkaç cümlelik notlarda derin yaşanmamışlıklar göze çarptı.
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Not şu şekilde;
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Bir kesim tarafından eleştirilen üniversitelerdeki kadın kontenjanı da gündeme geldi.
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