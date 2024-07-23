"Ben Düşmem" Demeyin! Telefon Dolandırıcılarının Yeni Taktiğine Dikkat
"Ben Düşmem" Demeyin! Telefon Dolandırıcılarının Yeni Taktiğine Dikkat
Her gün yeni bir veri sızıntısı skandalına uyanıyoruz. Bunun yanında telefon dolandırıcılığı da ülkemizde oldukça yaygın ve ne kadar dikkatli olursanız olun dolandırıcılar bir yolunu bulup insanlara maddi manevi zarar yaşatmaya devam ediyor. Ahmet Usta isimli bir X kullanıcısı da şahit olduğu yeni bir dolandırıcılık yöntemini anlattı.
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0850 ile başlayan numaranın aramasının ardından şunlar gelişmiş;
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"Mercek Tech firması hesabınız için Halk Bankası'ndan arıyoruz, adresinize Kredi Kartınızı göndereceğiz" dedi bir genç.
"Ben bankanızın kredi kartını kullanmıyorum ve istemiyorum" dedim. "Mevcut banka kartınız yenileniyor, değişen bir şey yok" dedi karşı taraf.
"Biiip! Lütfen mobil bankacılık şifresinizi girin" dedi sesli yanıt sistemi?
O anda bilgisayar başındaydım ve arayan numarayı arattım, Halk Bankası ile bir alakası olmadığını gördüm ve bunu aynen telefondaki kişiye aktardım.
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Dolandırıcılar her gün kendilerini geliştiriyor. Bunda şaşılacak bir şey yok. Şimdi sorulması gereken sorular şunlar;
Ne kadar gerçekçi görünürse görünsün asla talep etmediğiniz tekliflere sıcak bakmayın. Ben genel olarak artık 850 ile başlayan numaralara cevap vermeyeceğim. Umarım eli yüzü düzgün şirketler de bu numaraları kullanmazlar.
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Bilgilerimiz kimlerin elinde değil ki...
Vichy hükümeti halk dışında her şey için ülkeyi cennete çevirdi. Dolandırıcısı, mafyası, katili...
Daha yeni "beekeeper" filmini izledim. Aksiyon filmi ama mantık aynı. Mesaj olarak da çok geliyor dikkat edin düşmeyin.