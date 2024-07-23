"Ben Düşmem" Demeyin! Telefon Dolandırıcılarının Yeni Taktiğine Dikkat

Haydaaaaa!!! Neden gireyim ki? Bu bana çok saçma geldi. Üç dört kere 'belirtilen sürede girmediniz' diyerek tekrar girmemi istedi. En sonunda saçma sapan 6 rakama bastım. Arayan kişiye geri döndüm. 'Teşekkürler, şimdi güvenlik doğrulaması için müşteri numaranızı bizimle paylaşın' dedi. 'Bu çok anlamsız bunu zaten görüyor olmanız lazım' dedim. 'Ben görüyorum güvenliğiniz için gerekli' diye yanıt verdi karşı taraf.