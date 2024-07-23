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"Ben Düşmem" Demeyin! Telefon Dolandırıcılarının Yeni Taktiğine Dikkat

"Ben Düşmem" Demeyin! Telefon Dolandırıcılarının Yeni Taktiğine Dikkat

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.07.2024 - 16:35

Her gün yeni bir veri sızıntısı skandalına uyanıyoruz. Bunun yanında telefon dolandırıcılığı da ülkemizde oldukça yaygın ve ne kadar dikkatli olursanız olun dolandırıcılar bir yolunu bulup insanlara maddi manevi zarar yaşatmaya devam ediyor. Ahmet Usta isimli bir X kullanıcısı da şahit olduğu yeni bir dolandırıcılık yöntemini anlattı.

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0850 ile başlayan numaranın aramasının ardından şunlar gelişmiş;

0850 ile başlayan numaranın aramasının ardından şunlar gelişmiş;

"Mercek Tech firması hesabınız için Halk Bankası'ndan arıyoruz, adresinize Kredi Kartınızı göndereceğiz" dedi bir genç.

"Mercek Tech firması hesabınız için Halk Bankası'ndan arıyoruz, adresinize Kredi Kartınızı göndereceğiz" dedi bir genç.

Ardından yeni ofisimin adresini söyledi ve teyid aldı. Her şey normal gibi görünüyordu. Olağanüstü kibar, düzgün ve gerçek bir çağrı merkezi ile görüştüğümü düşünmemek için hiçbir sebep yok.

"Ben bankanızın kredi kartını kullanmıyorum ve istemiyorum" dedim. "Mevcut banka kartınız yenileniyor, değişen bir şey yok" dedi karşı taraf.

"Ben bankanızın kredi kartını kullanmıyorum ve istemiyorum" dedim. "Mevcut banka kartınız yenileniyor, değişen bir şey yok" dedi karşı taraf.

Halk Bankası'nda ticari hesabımız var. Bankalar genelde böyle teklifler sunuyor. Bu yüzden o ana dek hiç şüphelenmedim.

'400 bin TL kredi tanımlı, onaylıyor musunuz' dedi arayan. 'Hayır istemiyorum' dedim, 'Mecburuz bir rakam girmemiz lazım sisteme' diye cevap verdi. İlk bu anda şüphelendim ama kibar konuşmanın hatırına '100 bin TL tanımlayın' dedim. 'Peki, efendim. Sizi sesli yanıt sistemine aktarıyorum güvenlik için' dedi.

"Biiip! Lütfen mobil bankacılık şifresinizi girin" dedi sesli yanıt sistemi?

"Biiip! Lütfen mobil bankacılık şifresinizi girin" dedi sesli yanıt sistemi?

Haydaaaaa!!! Neden gireyim ki? Bu bana çok saçma geldi. Üç dört kere 'belirtilen sürede girmediniz' diyerek tekrar girmemi istedi. En sonunda saçma sapan 6 rakama bastım. Arayan kişiye geri döndüm. 'Teşekkürler, şimdi güvenlik doğrulaması için müşteri numaranızı bizimle paylaşın' dedi. 'Bu çok anlamsız bunu zaten görüyor olmanız lazım' dedim. 'Ben görüyorum güvenliğiniz için gerekli' diye yanıt verdi karşı taraf.

O anda bilgisayar başındaydım ve arayan numarayı arattım, Halk Bankası ile bir alakası olmadığını gördüm ve bunu aynen telefondaki kişiye aktardım.

O anda bilgisayar başındaydım ve arayan numarayı arattım, Halk Bankası ile bir alakası olmadığını gördüm ve bunu aynen telefondaki kişiye aktardım.

'Bu kurumsal hattımız' dedi tereddütsüz. Devam etmek istemediğimi belirtince, 'Peki efendim, sizi diğer hattımızdan arayalım' diyerek telefonu kapattı.

Bugün olay aklıma gelince numarayı geri aradım. Numara kullanım dışı Pek şaşırmadım açıkçası.

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Dolandırıcılar her gün kendilerini geliştiriyor. Bunda şaşılacak bir şey yok. Şimdi sorulması gereken sorular şunlar;

Dolandırıcılar her gün kendilerini geliştiriyor. Bunda şaşılacak bir şey yok. Şimdi sorulması gereken sorular şunlar;

- Halk Bankası'nda şirket hesabım olduğunu nereden biliyorlar?

- Şirketimin ünvanını nasıl biliyorlar?

- Hepsinden önemlisi yeni ofis adresimi nasıl biliyorlar ki birkaç e-ticaret sitesinde fatura güncellemesi dışında bu bilgiyi kimseyle bile paylaşmadım?

- Bu bilgiler nereden sızıyor? Sızdıktan sonra KVKK gereği neden bilgim olmuyor?

Ne kadar gerçekçi görünürse görünsün asla talep etmediğiniz tekliflere sıcak bakmayın. Ben genel olarak artık 850 ile başlayan numaralara cevap vermeyeceğim. Umarım eli yüzü düzgün şirketler de bu numaraları kullanmazlar.

Ne kadar gerçekçi görünürse görünsün asla talep etmediğiniz tekliflere sıcak bakmayın. Ben genel olarak artık 850 ile başlayan numaralara cevap vermeyeceğim. Umarım eli yüzü düzgün şirketler de bu numaraları kullanmazlar.

Son sözüm ise bu numaraları tahsis eden operatörlere. İlgili numaralar belli, alanlar ve kullananlar belli. Bu operatörlerin bu gibi durumlarda yasal mesuliyetinin olması lazım. Aksi takdirde bu dolandırıcıların ekmeğine ortak oluyorlar.

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Bilgilerimiz kimlerin elinde değil ki...

Bozkurt

Vichy hükümeti halk dışında her şey için ülkeyi cennete çevirdi. Dolandırıcısı, mafyası, katili...

Burak Anıl

Daha yeni "beekeeper" filmini izledim. Aksiyon filmi ama mantık aynı. Mesaj olarak da çok geliyor dikkat edin düşmeyin.