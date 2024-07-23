Özgür Demirtaş'tan Pembe Tablolar Çizen Hükümet Yanlısına Ekonomi Dersi
Özgür Demirtaş'tan Pembe Tablolar Çizen Hükümet Yanlısına Ekonomi Dersi
Özgür Demirtaş sosyal medyayı ve özellikle Twitter'ı sık kullandığı için çeşitli polemiklerle gündeme gelebiliyor. Bu polemikler de genellikle hükümete yakın isimlerin çizdiği toz pembe dünya üzerine oluyor. Hükümete yakınlığıyla bilinen Öznur Küçüker Sirene bir veriyi yanlış yorumlayınca Özgür Demirtaş ortayı gole çevirdi.
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Olay şöyle başladı. IMF'ye göre 2028 yılının en büyük ekonomileri sıralamasında Türkiye'nin 9. sırada olduğu iddia edildi.
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Özgür Demirtaş ilk başta kendisine sataşan bir kullanıcıya yanıt verdi.
Ardından anlatmaya başladı.
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