Özgür Demirtaş'tan Pembe Tablolar Çizen Hükümet Yanlısına Ekonomi Dersi

Özgür Demirtaş sosyal medyayı ve özellikle Twitter'ı sık kullandığı için çeşitli polemiklerle gündeme gelebiliyor. Bu polemikler de genellikle hükümete yakın isimlerin çizdiği toz pembe dünya üzerine oluyor. Hükümete yakınlığıyla bilinen Öznur Küçüker Sirene bir veriyi yanlış yorumlayınca Özgür Demirtaş ortayı gole çevirdi.