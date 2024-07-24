Antalya Olimpos Plajındaki Kalabalıktan Şikayet Eden Kişi Tartışma Yarattı
Antalya Olimpos Plajındaki Kalabalıktan Şikayet Eden Kişi Tartışma Yarattı
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İlk eleştiri şöyle geldi.
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Sonra devam etti.
Bunun elitist bir davranış olduğuna pek çok kişi hak verdi.
Tabii diğer kullanıcılar da tepkisiz kalmadı.
Bunun yeni bir şikayet olmadığı belirtildi.
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