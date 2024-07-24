Antalya Olimpos Plajındaki Kalabalıktan Şikayet Eden Kişi Tartışma Yarattı

Sıcak havalarda tatil bir ihtiyaç ama şu şartlarda oldukça pahalı da bir ihtiyaç. Bu yüzden halka açık plajlarda hiç olmadığı kadar bir yoğunluk göze çarpıyor. Oyuncu Tuluğ Özlü de Olimpos Plajı'nın kalabalığından şikayetçi olunca büyük bir tartışmayı da başlatmış oldu.