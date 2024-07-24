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Antalya Olimpos Plajındaki Kalabalıktan Şikayet Eden Kişi Tartışma Yarattı

Antalya Olimpos Plajındaki Kalabalıktan Şikayet Eden Kişi Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.07.2024 - 14:57

Sıcak havalarda tatil bir ihtiyaç ama şu şartlarda oldukça pahalı da bir ihtiyaç. Bu yüzden halka açık plajlarda hiç olmadığı kadar bir yoğunluk göze çarpıyor. Oyuncu Tuluğ Özlü de Olimpos Plajı'nın kalabalığından şikayetçi olunca büyük bir tartışmayı da başlatmış oldu.

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İlk eleştiri şöyle geldi.

İlk eleştiri şöyle geldi.
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Sonra devam etti.

Sonra devam etti.
twitter.com

Bunun elitist bir davranış olduğuna pek çok kişi hak verdi.

Bunun elitist bir davranış olduğuna pek çok kişi hak verdi.
twitter.com

Tabii diğer kullanıcılar da tepkisiz kalmadı.

Tabii diğer kullanıcılar da tepkisiz kalmadı.
twitter.com

Bunun yeni bir şikayet olmadığı belirtildi.

Bunun yeni bir şikayet olmadığı belirtildi.
twitter.com
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