Oğuzhan Alpdoğan'ın Son Videosunda Gösterdiği Detay Hüzünlendirdi

Oğuzhan Alpdoğan son zamanların sevilen fenomenlerinden... Sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri de alt ve orta kesime dair yaptığı ince göndermeler ve sadece yoksul olanların anlayabileceği durumları işlerinde göstermesi. Son videosunda da bir tespit yaptı ama bin ah işitti.