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Oğuzhan Alpdoğan'ın Son Videosunda Gösterdiği Detay Hüzünlendirdi

Oğuzhan Alpdoğan'ın Son Videosunda Gösterdiği Detay Hüzünlendirdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.07.2024 - 16:02

Oğuzhan Alpdoğan son zamanların sevilen fenomenlerinden... Sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri de alt ve orta kesime dair yaptığı ince göndermeler ve sadece yoksul olanların anlayabileceği durumları işlerinde göstermesi. Son videosunda da bir tespit yaptı ama bin ah işitti.

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Video şöyle 📹

Şu detayı yakalayan çok kişi oldu.

Şu detayı yakalayan çok kişi oldu.
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Başka günlere de götürdü.

Başka günlere de götürdü.
twitter.com

Çocukluğunu görenler oldu.

Çocukluğunu görenler oldu.
twitter.com

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👇
twitter.com
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