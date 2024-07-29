Oğuzhan Alpdoğan'ın Son Videosunda Gösterdiği Detay Hüzünlendirdi
Oğuzhan Alpdoğan'ın Son Videosunda Gösterdiği Detay Hüzünlendirdi
Oğuzhan Alpdoğan son zamanların sevilen fenomenlerinden... Sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri de alt ve orta kesime dair yaptığı ince göndermeler ve sadece yoksul olanların anlayabileceği durumları işlerinde göstermesi. Son videosunda da bir tespit yaptı ama bin ah işitti.
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Video şöyle 📹
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Şu detayı yakalayan çok kişi oldu.
Başka günlere de götürdü.
Çocukluğunu görenler oldu.
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