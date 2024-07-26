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Bekar Girenin Evli Çıktığı Daire İlanıyla Reklamın Kralını Yapan Emlakçı

Bekar Girenin Evli Çıktığı Daire İlanıyla Reklamın Kralını Yapan Emlakçı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.07.2024 - 18:02

Türk internet aleminde her seferinde önümüze yurdum insanına has yenilikler düşüyor. Araç ilanları yeteri kadar yaratıcı değilmiş gibi bir de yaratıcı ev ilanları düşmeye başladı. Ancak bu ev ilanındaki vaat oldukça iddialı.

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Paylaşım şöyle yayıldı.

Paylaşım şöyle yayıldı.
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Tabii link soran oldu.

Tabii link soran oldu.
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Oldukça ilgi çektiği belli.

Oldukça ilgi çektiği belli.
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Benzetmeler yapıldı.

Benzetmeler yapıldı.
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Şaka da olmazsa olmazı.

Şaka da olmazsa olmazı.
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Kendinden bir şeyler bulanlar derken...

Kendinden bir şeyler bulanlar derken...
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Evimiz şu şekilde.

Evimiz şu şekilde.

Bursa'da bulunan daire verdiği vaatlerle çok kişiye ulaşacakmış gibi duruyor. Bakalım sonraki ilanlar nasıl olacak?

Bursa'da bulunan daire verdiği vaatlerle çok kişiye ulaşacakmış gibi duruyor. Bakalım sonraki ilanlar nasıl olacak?

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