Bekar Girenin Evli Çıktığı Daire İlanıyla Reklamın Kralını Yapan Emlakçı
Bekar Girenin Evli Çıktığı Daire İlanıyla Reklamın Kralını Yapan Emlakçı
Türk internet aleminde her seferinde önümüze yurdum insanına has yenilikler düşüyor. Araç ilanları yeteri kadar yaratıcı değilmiş gibi bir de yaratıcı ev ilanları düşmeye başladı. Ancak bu ev ilanındaki vaat oldukça iddialı.
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Paylaşım şöyle yayıldı.
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Tabii link soran oldu.
Oldukça ilgi çektiği belli.
Benzetmeler yapıldı.
Şaka da olmazsa olmazı.
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Kendinden bir şeyler bulanlar derken...
Evimiz şu şekilde.
Bursa'da bulunan daire verdiği vaatlerle çok kişiye ulaşacakmış gibi duruyor. Bakalım sonraki ilanlar nasıl olacak?
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