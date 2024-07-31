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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.07.2024 - 16:44

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Doğru çeviri!

Doğru çeviri!
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Biraz da spor...

Biraz da spor...
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Çok sert!

Çok sert!
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Pazarcılarımız da şakamatik.

Pazarcılarımız da şakamatik.
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O da mümkün.

O da mümkün.
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Tekrar görüşmek üzere 👋

Tekrar görüşmek üzere 👋
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