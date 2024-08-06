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E-Ticaret'te Yeni Dönem: Yurt Dışından Gelen Ürünlerle İlgili Ek Vergi Düzenlemesi Yapıldı

E-Ticaret'te Yeni Dönem: Yurt Dışından Gelen Ürünlerle İlgili Ek Vergi Düzenlemesi Yapıldı

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 08:20 Son Güncelleme: 06.08.2024 - 09:11

E-ticaret sektörü, Instagram engeliyle zorlu günler yaşarken, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni bir sürece girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda gelen ürünlerin vergi oranı değişti ve düzenleme yapıldı.

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Resmi Gazete'de e-ticareti yakından ilgilendiren bir karar yayımlandı. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranlarında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de e-ticareti yakından ilgilendiren bir karar yayımlandı. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranlarında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

'Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Avro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan '150' ibaresi '30' şeklinde değiştirilmiştir.'

Bu kararka birlikte Avrupa Birliği'nden gelen kargolarda vergi %18'den %30'a yükseltildi. AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi %30'dan %60'a çıkarıldı.

Bu kararka birlikte Avrupa Birliği'nden gelen kargolarda vergi %18'den %30'a yükseltildi. AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi %30'dan %60'a çıkarıldı.
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