E-Ticaret'te Yeni Dönem: Yurt Dışından Gelen Ürünlerle İlgili Ek Vergi Düzenlemesi Yapıldı
E-Ticaret'te Yeni Dönem: Yurt Dışından Gelen Ürünlerle İlgili Ek Vergi Düzenlemesi Yapıldı
E-ticaret sektörü, Instagram engeliyle zorlu günler yaşarken, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni bir sürece girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda gelen ürünlerin vergi oranı değişti ve düzenleme yapıldı.
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Resmi Gazete'de e-ticareti yakından ilgilendiren bir karar yayımlandı. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranlarında değişikliğe gidildi.
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
Bu kararka birlikte Avrupa Birliği'nden gelen kargolarda vergi %18'den %30'a yükseltildi. AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi %30'dan %60'a çıkarıldı.
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