Borsa İstabul’un Devre Kesmesine Rağmen 5 Ağustos’ta Yükselen Hisseler
Borsa İstabul’un Devre Kesmesine Rağmen 5 Ağustos’ta Yükselen Hisseler
Son dönemde Borsa İstanbul'daki hareketlilik, yatırımcıların radarına girmiş durumda. 5 Ağustos'ta uygulanan devre kesme prosedürü bile, belirli hisselerin yükseliş ivmesini kesmekte yetersiz kaldı. Peki, bu yükselişe devam eden hisseler kimler? İşte detaylar...
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1. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS)
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2. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU)
3. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA)
4. DCT Tranding Dış Ticaret (DCTTR)
5. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
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