Borsa İstabul’un Devre Kesmesine Rağmen 5 Ağustos’ta Yükselen Hisseler

Borsa İstanbul'da son zamanların en gözde şirketlerinden biri olan Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO), %6,78 oranında etkileyici bir yükseliş sergiliyor. Şirketin hisse değeri şu anda 137,10 TL seviyelerinde işlem görüyor ve yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.