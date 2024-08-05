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Borsa İstabul’un Devre Kesmesine Rağmen 5 Ağustos’ta Yükselen Hisseler

etiket Borsa İstabul’un Devre Kesmesine Rağmen 5 Ağustos’ta Yükselen Hisseler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 18:25

Son dönemde Borsa İstanbul'daki hareketlilik, yatırımcıların radarına girmiş durumda. 5 Ağustos'ta uygulanan devre kesme prosedürü bile, belirli hisselerin yükseliş ivmesini kesmekte yetersiz kaldı. Peki, bu yükselişe devam eden hisseler kimler? İşte detaylar...

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1. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS)

1. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS)

Bugün %10 oranında artışla 6,55 TL seviyesine ulaştı. Beşiktaş, Borsa İstanbul'da en çok artan hisseler arasında yer alarak yatırımcıların ilgisini çekiyor.

2. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU)

2. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU)

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU), borsada %9,99 oranında artışla 20,04 TL'ye yükseldi. Meyve suyu ve gıda ürünleri üretiminde uzmanlaşan Ersu, kaliteli ürünleri ve sürdürülebilir tarım yöntemleriyle sektörde öne çıkıyor.

3. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA)

3. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA)

Borsa İstanbul’da dikkat çeken şirketlerden biri de Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA). Son zamanlarda %9,97 oranında bir yükseliş gösteren CELHA, yatırımcılara umut verici bir performans sergiliyor. Şirketin hisse değeri şu anda 37,74 TL seviyelerinde bulunuyor.

4. DCT Tranding Dış Ticaret (DCTTR)

4. DCT Tranding Dış Ticaret (DCTTR)

Bugün %9,93 oranında artışla 20,48 TL seviyesine ulaştı. Dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren DCTTR, geniş ürün yelpazesi ve güçlü bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Şirketin güçlü yönetim stratejileri ve piyasa taleplerine hızlı adaptasyonu, hisse senetlerinin değer kazanmasında önemli rol oynuyor.

5. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)

5. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN), %6,99 artışla 298,50 TL'ye yükselerek yatırımcıların dikkatini çekiyor. Şirket, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi hizmetleriyle öne çıkıyor. Yüksek performansıyla borsada adından sıkça söz ettiren OSMEN, son dönemdeki kazançlarıyla yatırımcıların güvenini kazandı.

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6. Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO)

6. Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO)

Borsa İstanbul'da son zamanların en gözde şirketlerinden biri olan Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO),  %6,78 oranında etkileyici bir yükseliş sergiliyor. Şirketin hisse değeri şu anda 137,10 TL seviyelerinde işlem görüyor ve yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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