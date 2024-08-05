Anıtkabir'e Giden Başörtülü Kadınları Eleştiren Kişiye Gelen Fotoğraflı Yanıtlar
Anıtkabir'e Giden Başörtülü Kadınları Eleştiren Kişiye Gelen Fotoğraflı Yanıtlar
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir her sene sayıları artan bir şekilde ziyaretçi akınına uğruyor. Gencinden yaşlısına, ülkenin tüm politik ve kültürel skalasından vatandaş minnetlerini iletmek için Ulu Önder'i kabri başında ziyaret ediyor.
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Bir Twitter kullanıcısı da başörtülü kadınların Anıtkabir ziyaretlerini eleştirdi.
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Ancak pek çok tepki geldi.
Nedeni anlatıldı.
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Pek çok fotoğraflı yorum da geldi...
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