Anıtkabir'e Giden Başörtülü Kadınları Eleştiren Kişiye Gelen Fotoğraflı Yanıtlar

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir her sene sayıları artan bir şekilde ziyaretçi akınına uğruyor. Gencinden yaşlısına, ülkenin tüm politik ve kültürel skalasından vatandaş minnetlerini iletmek için Ulu Önder'i kabri başında ziyaret ediyor.