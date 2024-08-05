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Anıtkabir'e Giden Başörtülü Kadınları Eleştiren Kişiye Gelen Fotoğraflı Yanıtlar

Anıtkabir'e Giden Başörtülü Kadınları Eleştiren Kişiye Gelen Fotoğraflı Yanıtlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.08.2024 - 21:40

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir her sene sayıları artan bir şekilde ziyaretçi akınına uğruyor. Gencinden yaşlısına, ülkenin tüm politik ve kültürel skalasından vatandaş minnetlerini iletmek için Ulu Önder'i kabri başında ziyaret ediyor.

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Bir Twitter kullanıcısı da başörtülü kadınların Anıtkabir ziyaretlerini eleştirdi.

Bir Twitter kullanıcısı da başörtülü kadınların Anıtkabir ziyaretlerini eleştirdi.

Ancak pek çok tepki geldi.

Ancak pek çok tepki geldi.
twitter.com

Nedeni anlatıldı.

Nedeni anlatıldı.
twitter.com

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Pek çok fotoğraflı yorum da geldi...

Pek çok fotoğraflı yorum da geldi...
twitter.com
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