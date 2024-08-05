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Bu Kez Gözlük de Yok! Yusuf Dikeç'in 10 Yıl Önceki Görüntüsü Viral Oldu

Bu Kez Gözlük de Yok! Yusuf Dikeç'in 10 Yıl Önceki Görüntüsü Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.08.2024 - 17:49

Milli atıcımız Yusuf Dikeç olimpiyat rekorları kırmasa da cool tavrı, rakiplerinin aksine ekipman kullanmaması ve eli cebinde hedefini vurmasıyla dünya çapında olay olmuştu. Elon Musk bile olaya el atmıştı. Dikeç'in 10 yıl önce yine bir müsabakadan görüntüleri yabancı hesaplar tarafından gündeme getirildi.

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Yusuf Dikeç'in bu pozu olimpiyat tarihinin en ikonik görüntülerindendi.

Yusuf Dikeç'in bu pozu olimpiyat tarihinin en ikonik görüntülerindendi.

Özellikle bu fotoğraf çok sık kullanıldı.

Özellikle bu fotoğraf çok sık kullanıldı.

Japonya'dan ABD'ye büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Japonya'dan ABD'ye büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Japon bir X kullanıcısı da Dikeç'in 10 yıl önceki görüntüsünü paylaştı. Bu kez gözlüğün de olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Japon bir X kullanıcısı da Dikeç'in 10 yıl önceki görüntüsünü paylaştı. Bu kez gözlüğün de olmaması dikkatlerden kaçmadı.
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