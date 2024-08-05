Bu Kez Gözlük de Yok! Yusuf Dikeç'in 10 Yıl Önceki Görüntüsü Viral Oldu
Bu Kez Gözlük de Yok! Yusuf Dikeç'in 10 Yıl Önceki Görüntüsü Viral Oldu
Milli atıcımız Yusuf Dikeç olimpiyat rekorları kırmasa da cool tavrı, rakiplerinin aksine ekipman kullanmaması ve eli cebinde hedefini vurmasıyla dünya çapında olay olmuştu. Elon Musk bile olaya el atmıştı. Dikeç'in 10 yıl önce yine bir müsabakadan görüntüleri yabancı hesaplar tarafından gündeme getirildi.
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Yusuf Dikeç'in bu pozu olimpiyat tarihinin en ikonik görüntülerindendi.
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Özellikle bu fotoğraf çok sık kullanıldı.
Japonya'dan ABD'ye büyük bir hayran kitlesi kazandı.
Japon bir X kullanıcısı da Dikeç'in 10 yıl önceki görüntüsünü paylaştı. Bu kez gözlüğün de olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Bazı yorumlar şöyle 👇
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