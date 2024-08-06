Olimpiyat Rekoru Sahibi Duplantis Hakkında Tweet Atan Spor Bakanı Tepkilerin Odağında

Atletizmin en önemli isimlerinden Armand Duplantis dün Paris'te şov yaptı. Kendi rekorunu kırmakla kalmayıp dünya rekorunu da pek çok kişiye göre uzun yıllar egale edilemeyecek şekilde kırdı. Bu rekorun bizim için önemli kısmı ise rekortmen atletin verdiği Yusuf Dikeç pozuydu.