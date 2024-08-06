Olimpiyat Rekoru Sahibi Duplantis Hakkında Tweet Atan Spor Bakanı Tepkilerin Odağında
Olimpiyat Rekoru Sahibi Duplantis Hakkında Tweet Atan Spor Bakanı Tepkilerin Odağında
Atletizmin en önemli isimlerinden Armand Duplantis dün Paris'te şov yaptı. Kendi rekorunu kırmakla kalmayıp dünya rekorunu da pek çok kişiye göre uzun yıllar egale edilemeyecek şekilde kırdı. Bu rekorun bizim için önemli kısmı ise rekortmen atletin verdiği Yusuf Dikeç pozuydu.
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Duplantis rekorunu böyle kutladı.
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Dünya çapında bir fenomene fönen Yusuf Dikeç duruşu ülkece dikkatlerden kaçmadı.
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da şöyle bir paylaşımda bulundu.
Tepkiler gecikmedi.
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Ancak pozun sahibi sporcumuz bakandan daha mütevazı bir paylaşımla spor ruhunu hatırlattı.
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