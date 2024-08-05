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Beyoğlu Belediyesi'nden Filistin Bayrağı'na Boyanan Merdivenler Hakkında Açıklama Geldi

Beyoğlu Belediyesi'nden Filistin Bayrağı'na Boyanan Merdivenler Hakkında Açıklama Geldi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.08.2024 - 16:37

Geçtiğimiz günlerde YediHilal isimli bir grup Cihangir'e çıkan meşhur merdivenleri Filistin Bayrağı renklerine boyadı. Bu hareketi destekleyen de eleştiren de oldu. Merdivenlerden sorumlu Beyoğlu Belediyesi ise duruma bir açıklama getirerek merdivenleri beyaza boyadı.

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Renki merdivenler İstanbul'un sembollerindne biri. Salı Pazarı Yokuşu olarak bilinen merdivenler yerli yabancı pek çok turistin de ilgisini çekiyor.

Renki merdivenler İstanbul'un sembollerindne biri. Salı Pazarı Yokuşu olarak bilinen merdivenler yerli yabancı pek çok turistin de ilgisini çekiyor.

Aynı merdivenler geçtiğimiz gün bir grup tarafından Filistin bayrağı renklerine boyandı.

Aynı merdivenler geçtiğimiz gün bir grup tarafından Filistin bayrağı renklerine boyandı.

Destekten çok bunu desteklemek isterken Filistin Bayrağı'nın üzerine basmak olarak yorumlayanlar da vardı.

Destekten çok bunu desteklemek isterken Filistin Bayrağı'nın üzerine basmak olarak yorumlayanlar da vardı.

Beyoğlu Belediyesi ise duruma açıklık getirerek şu açıklamayı yaptı;

Beyoğlu Belediyesi ise duruma açıklık getirerek şu açıklamayı yaptı;

Cihangir’de Salı Pazarı Yokuşu olarak bilinen merdivenlere çizilen Filistin Bayrağı üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre 4 Ağustos 2024 Pazar günü 06:00 sularında kimliği belirsiz genç bir grup tarafından merdivenlerin Filistin bayrağının renkleriyle boyandığı tespit edilmiştir. Soykırımcı katliama karşı mücadele eden Filistin bayrağının onlarca kişinin bastığı bir merdivende resmedilmesi kamuoyu vicdanını yaralamıştır.

Beyoğlu Belediyesi olarak ulusların bayraklarını kutsal kabul ettiğimizden, haklı davalarında yanında olduğumuz Filistin halkını incitmeyecek şekilde destek olmak üzere, bayrak yerine Filistin intifadasının simgelerinden olan Hanzala'nın sembolik resmi, daha sonra kalıcı olarak çizilmek üzere alana asılmıştır.

Filistin Direnişi'nin sembol ismi Hanzala'nın resmi de köşeye iliştirildi.

Filistin Direnişi'nin sembol ismi Hanzala'nın resmi de köşeye iliştirildi.

Filistin bayrağı ise yerde değil gökte olacak şekilde, hak ettiği ve kendisine yakışır bir noktada yerini alacaktır.

Emniyet güçlerimiz eşliğinde, yapılan çalışmanın yanlış anlaşılmalara yol açmaması için komşularımız merdivenlere asılan bir pankartla bilgilendirilmiştir.

Filistin halkının haklı davasını, ulusal simgelere saygı duyarak savunmayı sürdüreceğiz.

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