Beyoğlu Belediyesi'nden Filistin Bayrağı'na Boyanan Merdivenler Hakkında Açıklama Geldi
Beyoğlu Belediyesi'nden Filistin Bayrağı'na Boyanan Merdivenler Hakkında Açıklama Geldi
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Renki merdivenler İstanbul'un sembollerindne biri. Salı Pazarı Yokuşu olarak bilinen merdivenler yerli yabancı pek çok turistin de ilgisini çekiyor.
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Aynı merdivenler geçtiğimiz gün bir grup tarafından Filistin bayrağı renklerine boyandı.
Destekten çok bunu desteklemek isterken Filistin Bayrağı'nın üzerine basmak olarak yorumlayanlar da vardı.
Beyoğlu Belediyesi ise duruma açıklık getirerek şu açıklamayı yaptı;
Filistin Direnişi'nin sembol ismi Hanzala'nın resmi de köşeye iliştirildi.
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