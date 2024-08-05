Beyoğlu Belediyesi'nden Filistin Bayrağı'na Boyanan Merdivenler Hakkında Açıklama Geldi

Filistin bayrağı ise yerde değil gökte olacak şekilde, hak ettiği ve kendisine yakışır bir noktada yerini alacaktır.

Emniyet güçlerimiz eşliğinde, yapılan çalışmanın yanlış anlaşılmalara yol açmaması için komşularımız merdivenlere asılan bir pankartla bilgilendirilmiştir.

Filistin halkının haklı davasını, ulusal simgelere saygı duyarak savunmayı sürdüreceğiz.