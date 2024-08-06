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Kaptan Eda'nın Bakışından Şafak Sezer'e Benzeyen Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kaptan Eda'nın Bakışından Şafak Sezer'e Benzeyen Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.08.2024 - 18:51

Bakalım Salı günü en çok hangi tweetlere gülmüşüz?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Aynısı!

Aynısı!

Biraz geç oldu.

Biraz geç oldu.

Sebil...

Sebil...
twitter.com

Şu inceliğe bakar mısın?

Şu inceliğe bakar mısın?
twitter.com
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Kaptan karizma!

Kaptan karizma!
twitter.com

👇

👇
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Biri dur desin!

Biri dur desin!
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Bir sorun olduğu belli.

Bir sorun olduğu belli.
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Yaşamayan yoktur.

Yaşamayan yoktur.
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👇

👇
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👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de tam senlik 👍

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