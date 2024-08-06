Kaptan Eda'nın Bakışından Şafak Sezer'e Benzeyen Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kaptan Eda'nın Bakışından Şafak Sezer'e Benzeyen Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü en çok hangi tweetlere gülmüşüz?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Aynısı!
Biraz geç oldu.
Sebil...
Şu inceliğe bakar mısın?
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Kaptan karizma!
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Biri dur desin!
Bir sorun olduğu belli.
Yaşamayan yoktur.
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