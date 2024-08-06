Mezuna Kalmak İsteyen Kardeşi Yerine Tercih Yapan Deccal Abi

Dilimizde 'şakanın kaka olması' diye bir kavram var. Komik olduğu düşünülen bir hareket bazen karşıdaki kişiye maddi manevi zarar verebiliyor. Bir Twitter kullanıcısı ise diş hekimliği için mezuna kalacağını düşünüp tercih yapmayan kardeşi yerine Yozgat Bozok Üniversitesi tercihi yaptı. Çok da tepki çekti.