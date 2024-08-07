Kızının Adını Khaleesi Koyan Kadının Başına Trajikomik Olaylar Geldi
Kızının Adını Khaleesi Koyan Kadının Başına Trajikomik Olaylar Geldi
Kaynak: https://tr.euronews.com/kultur/2024/0...
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bir aile, Khaleesi adlı çocuklarına pasaport çıkartırken zor anlar yaşadı. Gelin olayın ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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Pek çok anne çocuklarına sevdiği dizi ya da filmlerdeki karakterlerin isimlerini koymayı tercih eder. Ancak bazen bu isimler resmi evraklarda başlarına dert olur. İşte yine o trajikomik olaylardan biriyle karşınızdayız.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bir kadın, altı yaşındaki kızına Game of Thrones'tan esinlenerek Khaleesi ismini koymuştu. Dizinin fanları bilir bu isim GOT'taki kurmaca dilde kraliçe anlamına geliyor.
Khaleesi adlı çocuğa bu isim verilirken hiçbir sorun olmamıştı. Ta ki çocuğa pasaport başvurusu yapılıncaya kadar... Euronews'ün haberine göre yetkililer altı yaşındaki kız için Warner Bros. yapım şirketi izin verene kadar pasaport talebini işleme koyamayacaklarını söyleyip reddettiler.
Yetkililerin gerekçesi ise Khaleesi isminin ticari markasının şirkete ait olması. Kızın annesi Lucy ise başına gelenleri BBC'ye anlattı. 39 yaşındaki anne yaptığı açıklamada,
Khaleesi'nin annesi bununla kalmayarak yaşadıklarını sosyal medyada anlattı. Yapılan araştırma sonrasında kadının şaşırmakta haklı olduğu ortaya çıktı. Zira Khaleesi ismi, Game of Thrones için bir ticari marka olsa da kişisel isim olarak kullanımı serbestti. İngiltere'deki yetkililer kendisinden özür dileyerek pasaport işlemini onayladılar.
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Ejderhaların Annesi onuruna aileler çocuklarına Khaleesi ismini veriyorlar. Siz bu trajikomik olaya ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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