Kızının Adını Khaleesi Koyan Kadının Başına Trajikomik Olaylar Geldi

'Paris'teki Disneyland'a gezi planlıyorduk. Birlikte yapacağımız ilk tatilimizi dört gözle bekliyorduk. Pasaport ofisinden gelen mektupla şaşkına döndük. Böyle bir şeyi ilk defa duyuyordum. Kızıma doğum belgesini aldığımda ismi sorun olmadıysa şimdi neden sorun olsun ki?' diyerek hayal kırıklığını anlattı.