Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Dünyanın dört bir yanında karşımıza çıkan sıradışı trafik levhaları, bazen gülümsetir, bazen ise düşündürür. İşte dikkat çeken ve bazen komik olan 15 enteresan trafik levhası...
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1. ''Uçak geçişi''
2. Bu işaret ne anlatmak istiyor? Araçlar suda, bisikletler köprüden mi gitsin?
3. ''Eğer buna çarparsan köprüye çarparsın''
4. ''Sağdan gidiniz''
5. Sivrisinek uyarısı
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6. Gizemli araba işareti
7. Tam olarak ne anlatmak istiyor bilmiyoruz
8. Sadece durabilirsin
9. ''Kullanımda değil işareti''
10. Sola döneceksin de ne olacak?
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11. Çalışanlar bugün kötü bir gün geçirmiş olmalı
12. Sincapların da hakkını gözetmek lazım ''Sincapların geçiş hakkı var''
13. Dikkat uçabilirsin!
14. ''İşbirliği yapmayı bırak ve dinle''
15. ''Zombiler Önümüzde''
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