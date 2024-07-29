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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 14:46

Dünyanın dört bir yanında karşımıza çıkan sıradışı trafik levhaları, bazen gülümsetir, bazen ise düşündürür. İşte dikkat çeken ve bazen komik olan 15 enteresan trafik levhası...

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. ''Uçak geçişi''

1. ''Uçak geçişi''

2. Bu işaret ne anlatmak istiyor? Araçlar suda, bisikletler köprüden mi gitsin?

2. Bu işaret ne anlatmak istiyor? Araçlar suda, bisikletler köprüden mi gitsin?

3. ''Eğer buna çarparsan köprüye çarparsın''

3. ''Eğer buna çarparsan köprüye çarparsın''

4. ''Sağdan gidiniz''

4. ''Sağdan gidiniz''

5. Sivrisinek uyarısı

5. Sivrisinek uyarısı
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6. Gizemli araba işareti

6. Gizemli araba işareti

7. Tam olarak ne anlatmak istiyor bilmiyoruz

7. Tam olarak ne anlatmak istiyor bilmiyoruz

8. Sadece durabilirsin

8. Sadece durabilirsin

9. ''Kullanımda değil işareti''

9. ''Kullanımda değil işareti''

10. Sola döneceksin de ne olacak?

10. Sola döneceksin de ne olacak?
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11. Çalışanlar bugün kötü bir gün geçirmiş olmalı

11. Çalışanlar bugün kötü bir gün geçirmiş olmalı

12. Sincapların da hakkını gözetmek lazım ''Sincapların geçiş hakkı var''

12. Sincapların da hakkını gözetmek lazım ''Sincapların geçiş hakkı var''

13. Dikkat uçabilirsin!

13. Dikkat uçabilirsin!

14. ''İşbirliği yapmayı bırak ve dinle''

14. ''İşbirliği yapmayı bırak ve dinle''

15. ''Zombiler Önümüzde''

15. ''Zombiler Önümüzde''

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