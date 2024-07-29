Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Tıp Fakültesinde Okurken Hocalarından Duydukları En Kötü Sözleri İtiraf Eden Kişiler

Tıp Fakültesinde Okurken Hocalarından Duydukları En Kötü Sözleri İtiraf Eden Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 10:48 Son Güncelleme: 29.07.2024 - 12:03

Tıp Fakültesi öğrencileri, eğitim sürecinde pek çok zorlukla karşılaşıyor. Yoğun ders programları, uzun gece uykusuzlukları ve büyük sorumluluklar… Ancak bu yolculuğun en zorlayıcı yanlarından biri, bazı hocalardan gelen olumsuz yorumlar ve eleştiriler olabilir. 

İşte, Tıp Fakültesi öğrencilerinin hocalarından duydukları en kötü sözlerden bazıları 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Twitter’da (X) bir kullanıcı, tıp fakültesi öğrencilerine “Tıp Fakültesi’nde okurken sana söylenen en kötü söz neydi?” diye sordu. Gelen yanıtlar bir yandan hepimizi şaşırtırken, tıp öğrencilerinin yaşadığı zorlukları da gözler önüne serdi.

Twitter’da (X) bir kullanıcı, tıp fakültesi öğrencilerine “Tıp Fakültesi’nde okurken sana söylenen en kötü söz neydi?” diye sordu. Gelen yanıtlar bir yandan hepimizi şaşırtırken, tıp öğrencilerinin yaşadığı zorlukları da gözler önüne serdi.

İşte, öğrencilerin karşılaştığı bazı olumsuz durumlar;

Öğrencilerin yaşadığı zorlukların ve aldıkları eleştirilerin yanı sıra, tepkilerde de dikkat çeken ortak noktalar bulunuyor.

Öğrencilerin yaşadığı zorlukların ve aldıkları eleştirilerin yanı sıra, tepkilerde de dikkat çeken ortak noktalar bulunuyor.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın