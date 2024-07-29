Tıp Fakültesinde Okurken Hocalarından Duydukları En Kötü Sözleri İtiraf Eden Kişiler

Tıp Fakültesi öğrencileri, eğitim sürecinde pek çok zorlukla karşılaşıyor. Yoğun ders programları, uzun gece uykusuzlukları ve büyük sorumluluklar… Ancak bu yolculuğun en zorlayıcı yanlarından biri, bazı hocalardan gelen olumsuz yorumlar ve eleştiriler olabilir.

İşte, Tıp Fakültesi öğrencilerinin hocalarından duydukları en kötü sözlerden bazıları 👇