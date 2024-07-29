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''Sonuna Kadar Haklıyım'' Dedikleri Fikirlerini Söyleyerek Tartışma Başlatan Kullanıcılar

''Sonuna Kadar Haklıyım'' Dedikleri Fikirlerini Söyleyerek Tartışma Başlatan Kullanıcılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 08:56 Son Güncelleme: 29.07.2024 - 08:57

Twitter'da (X) bir kullanıcı, herkesin sonuna kadar haklı oldukları fikirlerini paylaşabilecekleri bir akım başlattı. Akım onlarca kullanıcının katılımıyla büyük bir etkileşim yarattı.

Gelin bakalım nasıl yorumlar geldi?

Twitter'da sıklıkla linç edilebilecek fikirlerini paylaşarak tartışma yaratan kişilerle karşılaşıyoruz.

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Şimdi de bir kullanıcı, diğer kullanıcılardan sonuna kadar haklı olduklarını düşündükleri fikirleri belirtmelerini istedi.

Şimdi de bir kullanıcı, diğer kullanıcılardan sonuna kadar haklı olduklarını düşündükleri fikirleri belirtmelerini istedi.
twitter.com

Ortaya yeni tartışmaların fitilini ateşleyecek görüşler atıldı.

Ortaya yeni tartışmaların fitilini ateşleyecek görüşler atıldı.
twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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AGOR

Birine katılmıyorum. Ne demek "çoğu insan eline fırsat geçmediği için kendini ahlaklı zanneder" ben sahillerde de barlarda da çoğu ortamda bulunmuş biri olar... Devamını Gör

DM B

İşte siz eline fırsat geçenlerdensiniz. Fırsat geçmesine rağmen yapmayanlar ahlaklıdır. Eline böyle bir fırsat geçip sınanmayan kişilerin ahlaklı bir duruş s... Devamını Gör

NOGAY ERTURAL

https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2024/07/blog-post.html