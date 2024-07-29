''Sonuna Kadar Haklıyım'' Dedikleri Fikirlerini Söyleyerek Tartışma Başlatan Kullanıcılar
''Sonuna Kadar Haklıyım'' Dedikleri Fikirlerini Söyleyerek Tartışma Başlatan Kullanıcılar
Twitter'da (X) bir kullanıcı, herkesin sonuna kadar haklı oldukları fikirlerini paylaşabilecekleri bir akım başlattı. Akım onlarca kullanıcının katılımıyla büyük bir etkileşim yarattı.
Gelin bakalım nasıl yorumlar geldi?
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Şimdi de bir kullanıcı, diğer kullanıcılardan sonuna kadar haklı olduklarını düşündükleri fikirleri belirtmelerini istedi.
Ortaya yeni tartışmaların fitilini ateşleyecek görüşler atıldı.
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Birine katılmıyorum. Ne demek "çoğu insan eline fırsat geçmediği için kendini ahlaklı zanneder" ben sahillerde de barlarda da çoğu ortamda bulunmuş biri olar... Devamını Gör
İşte siz eline fırsat geçenlerdensiniz. Fırsat geçmesine rağmen yapmayanlar ahlaklıdır. Eline böyle bir fırsat geçip sınanmayan kişilerin ahlaklı bir duruş s... Devamını Gör
https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2024/07/blog-post.html