''Mağarada mı Yaşıyorsun?'' Dedirtecek Fikirlerini Söyleyerek Linci Göze Alan Kullanıcılar
''Mağarada mı Yaşıyorsun?'' Dedirtecek Fikirlerini Söyleyerek Linci Göze Alan Kullanıcılar
Sosyal medyada son dönemlerde popülerleşen 'linç edilecek fikirler' akımı gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak @bianlasana adlı kullanıcının dikkat çeken paylaşımı, kullanıcıların büyük ilgisini çekti.
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Twitter (X) kullanıcısının "Mağarada mı yaşıyorsun dedirtecek bir fikrini belirt" çağrısına, platform üzerinden yorum yağdı.
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İşte kiminin hoşuna gitmediği, kiminin de destek verdiği fikirler:
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Böyle insanları sürekli şartlayın sonra neden şiddet sonuç dayak erkekler kapatılsın. Her erkek bir değil. En serserisi işe takış hayatını s…. Sonra hepsine ... Devamını Gör
öyle hissetmekte çok haklısın aysu çünkü bulurlar