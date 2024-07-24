Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
''Mağarada mı Yaşıyorsun?'' Dedirtecek Fikirlerini Söyleyerek Linci Göze Alan Kullanıcılar

''Mağarada mı Yaşıyorsun?'' Dedirtecek Fikirlerini Söyleyerek Linci Göze Alan Kullanıcılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 23:10

Sosyal medyada son dönemlerde popülerleşen 'linç edilecek fikirler' akımı gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak @bianlasana adlı kullanıcının dikkat çeken paylaşımı, kullanıcıların büyük ilgisini çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Twitter (X) kullanıcısının "Mağarada mı yaşıyorsun dedirtecek bir fikrini belirt" çağrısına, platform üzerinden yorum yağdı.

Twitter (X) kullanıcısının "Mağarada mı yaşıyorsun dedirtecek bir fikrini belirt" çağrısına, platform üzerinden yorum yağdı.
twitter.com

İşte kiminin hoşuna gitmediği, kiminin de destek verdiği fikirler:

İşte kiminin hoşuna gitmediği, kiminin de destek verdiği fikirler:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Can Demir

Böyle insanları sürekli şartlayın sonra neden şiddet sonuç dayak erkekler kapatılsın. Her erkek bir değil. En serserisi işe takış hayatını s…. Sonra hepsine ... Devamını Gör

lily

öyle hissetmekte çok haklısın aysu çünkü bulurlar