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Cedric Çizgi Dizisindeki Mutfak Sahnesi Yıllar Sonra Gündeme Gelerek Twitter'da Büyük İlgi Gördü

Cedric Çizgi Dizisindeki Mutfak Sahnesi Yıllar Sonra Gündeme Gelerek Twitter'da Büyük İlgi Gördü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 17:13

Cedric dizisini izleyenler burada mı? Sosyal medyada bir kullanıcının Cedric çizgi dizisinden Maryrose karakterinin mutfak sahnesini paylaşması büyük ilgi gördü.

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Maryrose'un mutfak sahnesinde yemeği tavayla birlikte çöpe attığı anı hatırlıyor musunuz? Twitter'da bir kullanıcı, bu sahneyi paylaşarak şu yorumunda bulundu:👇

Maryrose'un bu sahnesi ve kullanıcının yorumu, izleyiciler arasında farklı yorumlar ve tepkiler uyandırdı. Kimileri mizahi bir şekilde olaya yaklaştı.👇

Maryrose'un bu sahnesi ve kullanıcının yorumu, izleyiciler arasında farklı yorumlar ve tepkiler uyandırdı. Kimileri mizahi bir şekilde olaya yaklaştı.👇
twitter.com

Kimileri ise bu sahnenin kadınların ev içindeki emeğinin değersizleştirilmesine karşı bir tepki olduğunu belirten yorumlarda bulundu.👇

Kimileri ise bu sahnenin kadınların ev içindeki emeğinin değersizleştirilmesine karşı bir tepki olduğunu belirten yorumlarda bulundu.👇
twitter.com

Kimileri de çizgi dizinin nostaljik hatıralarını hatırlayarak eski günleri yâd etti.👇

Kimileri de çizgi dizinin nostaljik hatıralarını hatırlayarak eski günleri yâd etti.👇
twitter.com
twitter.com
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