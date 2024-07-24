Cedric Çizgi Dizisindeki Mutfak Sahnesi Yıllar Sonra Gündeme Gelerek Twitter'da Büyük İlgi Gördü
Cedric Çizgi Dizisindeki Mutfak Sahnesi Yıllar Sonra Gündeme Gelerek Twitter'da Büyük İlgi Gördü
Cedric dizisini izleyenler burada mı? Sosyal medyada bir kullanıcının Cedric çizgi dizisinden Maryrose karakterinin mutfak sahnesini paylaşması büyük ilgi gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maryrose'un mutfak sahnesinde yemeği tavayla birlikte çöpe attığı anı hatırlıyor musunuz? Twitter'da bir kullanıcı, bu sahneyi paylaşarak şu yorumunda bulundu:👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maryrose'un bu sahnesi ve kullanıcının yorumu, izleyiciler arasında farklı yorumlar ve tepkiler uyandırdı. Kimileri mizahi bir şekilde olaya yaklaştı.👇
Kimileri ise bu sahnenin kadınların ev içindeki emeğinin değersizleştirilmesine karşı bir tepki olduğunu belirten yorumlarda bulundu.👇
Kimileri de çizgi dizinin nostaljik hatıralarını hatırlayarak eski günleri yâd etti.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın