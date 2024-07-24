Survivor Benzeri Yarışmada Bir Yarışmacı Nesli Tükenen Hayvanı Yiyince Olanlar Oldu
Survivor Benzeri Yarışmada Bir Yarışmacı Nesli Tükenen Hayvanı Yiyince Olanlar Oldu
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c2x...
Yeni Zelanda'da çekimleri yapılan 'survivor' temalı bir realite şovunda yarışmacı nesli tükenen bir hayvanı yedi. Tabii yetkililerin uyarısı baz alınarak yarışmacılara yaptırım gecikmedi. Detaylar içerikte!
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Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime giren "Survivor" temalı 'Race to Survive programının ikinci sezon çekimleri Yeni Zelanda'da yapıldı.
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9 takımın büyük ödül için kıyasıya yarıştığı ve tabii bu süreçte kendi imkanlarıyla hayatta kalmaya çalıştığı programda çok sıra dışı bir olay yaşandı.
BBC'nin haberine göre realite şovunun 8. bölümünün çekimleri sırasında Spencer Jones adlı bir yarışmacı, nesli tükendiği için Yeni Zelanda'da koruma altında olan bir kuşu öldürüp yedi.
Jones her ne kadar aptalca bir hata yaptığını, açlığa karşı dayanıklı olmadığını ve Yeni Zelanda'dan özür dilediğini söylese de 'Race to Survive yarışmasının yapım şirketi onun gözünün yaşına bakmayarak hem kendisini hem de takım arkadaşını yarışmadan diskalifiye etti.
Yeni Zelanda'ya özgü olan "weka kuşu" tavuğa benziyor ve uçamayan kuşlar kategorisine giriyor. Bu yüzden de savunmasız bir tür olarak sınıflandırılıyor. Zira çok meraklı ve bir o kadar da cesurlar. Yarışmacıya gelince sıkıyorsa Türk filmlerindeki gibi yılan yeseydin! O daha çok reyting alırdı...
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