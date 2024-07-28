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"Erkekte Yaş Tercihiniz Ne Bacılarım?" Diye Sordu, Goygoyunu Alan Geldi!

"Erkekte Yaş Tercihiniz Ne Bacılarım?" Diye Sordu, Goygoyunu Alan Geldi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 23:44

İlişkilerdeki yaş farkı birçok kişinin üzerinde durduğu bir detay. Özellikle ünlü çiftlerin arasındaki yaş farkı her daim merak konusu. Bir X kullanıcısının yaptığı paylaşım ise goygoyunu alıp gelenlerin buluşma noktası oldu!

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Kenan Doğulu 1974'lü, Beren Saat ise 1984'lü. Aralarındaki yaş farkı 10 olmasına rağmen ikili aşklarına nazarlardan uzak bir şekilde devam ediyor.

Kenan Doğulu 1974'lü, Beren Saat ise 1984'lü. Aralarındaki yaş farkı 10 olmasına rağmen ikili aşklarına nazarlardan uzak bir şekilde devam ediyor.

Beren Saat'in 'Aşk-ı Memnu'daki partneri Kıvanç Tatlıtuğ ise eşi Başak Dizer'den 6 yaş küçük.

Beren Saat'in 'Aşk-ı Memnu'daki partneri Kıvanç Tatlıtuğ ise eşi Başak Dizer'den 6 yaş küçük.

X kullanıcısı '@sevimlicerenli'nin yaptığı "Sizden yaşça küçük erkek mi büyük erkek mi? Tercihiniz ne bacılarım?" paylaşımı ise çekirdeğini alıp gelen goygoycuların buluşma noktası oldu. İşte o yorumlardan bazıları:

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'İşte Benim Stilim'in ilk sezonunda yarışmacı olan Özlem Özden, "Genç sevgili ruhu genç tutar" dedi ve alev emojisi bıraktı.

'İşte Benim Stilim'in ilk sezonunda yarışmacı olan Özlem Özden, "Genç sevgili ruhu genç tutar" dedi ve alev emojisi bıraktı.
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