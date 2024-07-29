''Benim İçin Erkekte En Önemlisi Gücüdür'' Diyen Kadın Çektiği Video ile Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Sosyal medyada bir video, izleyicilerin dikkatini çekti ve geniş çapta tartışmalara yol açtı. Bir kadın kullanıcı, ilişkilerde sevginin sadece sözlerle değil, eylemlerle de gösterilmesi gerektiğini savundu. Genç kadının bu düşünceleri, sosyal medyada kimileri tarafından desteklenirken, kimileri tarafından da eleştirildi.