''Benim İçin Erkekte En Önemlisi Gücüdür'' Diyen Kadın Çektiği Video ile Sosyal Medyayı İkiye Böldü
''Benim İçin Erkekte En Önemlisi Gücüdür'' Diyen Kadın Çektiği Video ile Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Sosyal medyada bir video, izleyicilerin dikkatini çekti ve geniş çapta tartışmalara yol açtı. Bir kadın kullanıcı, ilişkilerde sevginin sadece sözlerle değil, eylemlerle de gösterilmesi gerektiğini savundu. Genç kadının bu düşünceleri, sosyal medyada kimileri tarafından desteklenirken, kimileri tarafından da eleştirildi.
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@saide.abl adlı kullanıcı, çektiği videoda ''Birisi bana 'Ben seni seviyorum' diyorsa ama hiçbir şey yapmıyorsa ben buna inanmam. Kuran'da bile erkek kadının geçimini sağlar" şeklinde ifadeler kullandı.
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İşte o video👇
Kimileri sevginin sadece sözle değil, aynı zamanda sorumluluk almak ve eylemlerle de desteklenmesi gerektiğini belirtirken,
Kimileri ise kadın kullanıcıya karşı çıkan ve bu görüşü eleştiren yorumlar yaptı.
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Siz erkeği size bakacak bir mal olarak görürseniz, erkek de sizi yatakta kullanılacak obje olarak görür. Altına araba alır ama bir süre sonra senden sıkılınc... Devamını Gör
kurana göre yaşıyorsunuz ya kurandan örnek veriyorsunuz :)
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