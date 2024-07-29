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Kadınların Hoşlandığı Erkek Tipini Tanımlayan Cinsel Terapist Sinirleri Fena Bozdu

Kadınların Hoşlandığı Erkek Tipini Tanımlayan Cinsel Terapist Sinirleri Fena Bozdu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
29.07.2024 - 11:45

Sosyal medyada herkes fikrini söylemek konusunda adeta yarış veriyor. Kendisini cinsel terapist olarak tanıtan Buse Aydın'ın kadınlarla ilgili sözleri ise tepki çekti.

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Kadınların nasıl erkeklerden hoşlandığı konusunda tek bir fikir doğal olarak yok çünkü çeşit çeşit insanız.

Kadınların nasıl erkeklerden hoşlandığı konusunda tek bir fikir doğal olarak yok çünkü çeşit çeşit insanız.

Kimisi maçolardan, kimisi centilmen erkeklerden hoşlanır. Ama şurası kesin, kadınlar kendilerine ilgili ve nazik davranan erkeklerle birliktelik kurmak isterler.

Kimisi maçolardan, kimisi centilmen erkeklerden hoşlanır. Ama şurası kesin, kadınlar kendilerine ilgili ve nazik davranan erkeklerle birliktelik kurmak isterler.

Fakat kendisini "cinsel terapist" olarak tanıtan Buse Aydın fraklı bir fikirde. Daha önce sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmamasına rağmen kendisini 'cinsel terapist' olarak tanıttığı için para cezası alan Aydın'ın sözleri yine tartışma yarattı.

Fakat kendisini "cinsel terapist" olarak tanıtan Buse Aydın fraklı bir fikirde. Daha önce sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmamasına rağmen kendisini 'cinsel terapist' olarak tanıttığı için para cezası alan Aydın'ın sözleri yine tartışma yarattı.

Buse Aydın kadınların narsist, antisosyal ve makyavelist erkeklerden hoşlandığını şu sözlerle anlattı.

Buse Aydın'ın bu sözlerine sosyal medyadan da tepkiler geldi.

Buse Aydın'ın bu sözlerine sosyal medyadan da tepkiler geldi.
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