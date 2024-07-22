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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 13:19

Dünya üzerinde dolaşırken sıradan trafik levhaları dikkatinizi çeker mi? Peki ya hiç karşılaştığınızda şaşkınlığınızı gizleyemediğiniz tuhaf ve komik yol işaretleriyle karşılaştınız mı?

Gelin en enteresan 15 tabelayı beraber bakalım!

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1. ''Devam et iç ve sür''

1. ''Devam et iç ve sür''

2. ''Geçemezsin''

2. ''Geçemezsin''

3. ''İleride sorun olabilir''

3. ''İleride sorun olabilir''

4. Dikkat kedi çıkabilir!

4. Dikkat kedi çıkabilir!

5. Sevimli geçiş

5. Sevimli geçiş
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6. Bu tabela tam olarak çimlerin ortasına nasıl geldi?

6. Bu tabela tam olarak çimlerin ortasına nasıl geldi?

7. ''Rehber köpekler dışında köpek yok''

7. ''Rehber köpekler dışında köpek yok''

8. Serbest dolaşan samurlar

8. Serbest dolaşan samurlar

9. ''İşe zamanında gideceksin haha''

9. ''İşe zamanında gideceksin haha''

10. 🥲

10. 🥲
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11. Dikkat saldırıya uğrayabilirsiniz!

11. Dikkat saldırıya uğrayabilirsiniz!

12. ''Bu noktanın ötesinde motorlu taşıt yok''

12. ''Bu noktanın ötesinde motorlu taşıt yok''

13. 🙄

13. 🙄

14. Saklambaç

14. Saklambaç

15. Tarafını seç ''Tek yön''

15. Tarafını seç ''Tek yön''

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