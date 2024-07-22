Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Dünya üzerinde dolaşırken sıradan trafik levhaları dikkatinizi çeker mi? Peki ya hiç karşılaştığınızda şaşkınlığınızı gizleyemediğiniz tuhaf ve komik yol işaretleriyle karşılaştınız mı?
Gelin en enteresan 15 tabelayı beraber bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. ''Devam et iç ve sür''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. ''Geçemezsin''
3. ''İleride sorun olabilir''
4. Dikkat kedi çıkabilir!
5. Sevimli geçiş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bu tabela tam olarak çimlerin ortasına nasıl geldi?
7. ''Rehber köpekler dışında köpek yok''
8. Serbest dolaşan samurlar
9. ''İşe zamanında gideceksin haha''
10. 🥲
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Dikkat saldırıya uğrayabilirsiniz!
12. ''Bu noktanın ötesinde motorlu taşıt yok''
13. 🙄
14. Saklambaç
15. Tarafını seç ''Tek yön''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın