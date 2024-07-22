Çırağan'daki Kahvaltı Fiyatlarını Karşılaştıran Kullanıcı Fiyat Algımızı Ne Denli Kaybettiğimizi Gösterdi

Son zamanlarda artan fiyatlar ve özellikle dışarıda yeme içme masraflarının gözle görülür bir şekilde yükselmesi, birçok insan tarafından alışılmışın ötesinde bir tepki oluşturdu. Son olarak sosyal medyada bir kullanıcı, İstanbul'un lüks mekanlarından Çırağan'daki kahvaltı fiyatı ile normal bir mekandaki kahvaltı fiyatı arasında çok fazla fark olmamasına dikkat çekti.