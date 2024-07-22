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Çırağan'daki Kahvaltı Fiyatlarını Karşılaştıran Kullanıcı Fiyat Algımızı Ne Denli Kaybettiğimizi Gösterdi

Çırağan'daki Kahvaltı Fiyatlarını Karşılaştıran Kullanıcı Fiyat Algımızı Ne Denli Kaybettiğimizi Gösterdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 12:29

Son zamanlarda artan fiyatlar ve özellikle dışarıda yeme içme masraflarının gözle görülür bir şekilde yükselmesi, birçok insan tarafından alışılmışın ötesinde bir tepki oluşturdu. Son olarak sosyal medyada bir kullanıcı, İstanbul'un lüks mekanlarından Çırağan'daki kahvaltı fiyatı ile normal bir mekandaki kahvaltı fiyatı arasında çok fazla fark olmamasına dikkat çekti.

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Gıda sektöründeki fiyat artışları özellikle restoranlarda kendini gösteriyor. Ülkede yaşanan yüksek enflasyon, bazı işletmelerde fırsatçı davranışları da beraberinde getirdi.

Gıda sektöründeki fiyat artışları özellikle restoranlarda kendini gösteriyor. Ülkede yaşanan yüksek enflasyon, bazı işletmelerde fırsatçı davranışları da beraberinde getirdi.

Özellikle kafe ve restoranlarda gözle görülür şekilde artan fiyatlar, birçok insanın bütçelerini zorluyor. Hal böyle olunca lüks, deniz manzaralı mekanlarda yediğimiz kahvaltının hesabı ile sokak arasındaki mekanlarda sunulan kahvaltının fiyatları arasında artık pek bir fark bulunmuyor.

Özellikle kafe ve restoranlarda gözle görülür şekilde artan fiyatlar, birçok insanın bütçelerini zorluyor. Hal böyle olunca lüks, deniz manzaralı mekanlarda yediğimiz kahvaltının hesabı ile sokak arasındaki mekanlarda sunulan kahvaltının fiyatları arasında artık pek bir fark bulunmuyor.

Sosyal medyada da bir kullanıcı Çırağan ile diğer herhangi bir mekandaki kahvaltı fiyatını kıyasladı. Haklı bir isyanda bulundu. İşte o paylaşım👇

Sosyal medyada da bir kullanıcı Çırağan ile diğer herhangi bir mekandaki kahvaltı fiyatını kıyasladı. Haklı bir isyanda bulundu. İşte o paylaşım👇
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Birçok kişi kullanıcıya destek vererek, hem mekanın şıklığından hem de manzarasından dolayı Çırağan gibi yerlerde hesap ödemeyi tercih ettiğini belirtti.

Birçok kişi kullanıcıya destek vererek, hem mekanın şıklığından hem de manzarasından dolayı Çırağan gibi yerlerde hesap ödemeyi tercih ettiğini belirtti.
twitter.com

Kimileri de artık her fiyatın kendisine normal geldiğini dile getirerek ''Böyle devam'' dedi.👇

Kimileri de artık her fiyatın kendisine normal geldiğini dile getirerek ''Böyle devam'' dedi.👇
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Küçük suda boğulacağımıza büyük suda boğulalım.👇🫠

Küçük suda boğulacağımıza büyük suda boğulalım.👇🫠
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Haklı bir isyan.👇

Haklı bir isyan.👇
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Tavsiye verenler de oldu.👇

Tavsiye verenler de oldu.👇
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Boşuna linçlenmişsin.👇😅

Boşuna linçlenmişsin.👇😅
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