Anne ve Babasının WhatsApp'taki Tatlı Atışmalarını Yayınlayan Genç Kadın Sosyal Medyayı Ateşledi

Bir sosyal medya kullanıcısı, anne ve babasının WhatsApp konuşmalarını yayınladı. Karı koca arasındaki tatlı atışmaya tepkiler gecikmedi. Kimi genç kadının konuşmaların yayınlanmasını eleştirirken kimi de ''Aşk bitmemiş'' yorumunda bulundu.