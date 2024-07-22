Anne ve Babasının WhatsApp'taki Tatlı Atışmalarını Yayınlayan Genç Kadın Sosyal Medyayı Ateşledi
Anne ve Babasının WhatsApp'taki Tatlı Atışmalarını Yayınlayan Genç Kadın Sosyal Medyayı Ateşledi
Bir sosyal medya kullanıcısı, anne ve babasının WhatsApp konuşmalarını yayınladı. Karı koca arasındaki tatlı atışmaya tepkiler gecikmedi. Kimi genç kadının konuşmaların yayınlanmasını eleştirirken kimi de ''Aşk bitmemiş'' yorumunda bulundu.
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Bir kullanıcı, anne ve babasının tatlı atışmalarını içeren WhatsApp konuşmalarını yayınladı ve tepkiler ardı ardına geldi.👇
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Bazı kullanıcılar, özel bir iletişim olan bu tür konuşmaların yayınlanmasını eleştirirken,
Bazıları ise bu paylaşımın masum bir anı olarak görüp hoş karşıladı.
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