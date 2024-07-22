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Anne ve Babasının WhatsApp'taki Tatlı Atışmalarını Yayınlayan Genç Kadın Sosyal Medyayı Ateşledi

Anne ve Babasının WhatsApp'taki Tatlı Atışmalarını Yayınlayan Genç Kadın Sosyal Medyayı Ateşledi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 11:06 Son Güncelleme: 22.07.2024 - 11:13

Bir sosyal medya kullanıcısı, anne ve babasının WhatsApp konuşmalarını yayınladı. Karı koca arasındaki tatlı atışmaya tepkiler gecikmedi. Kimi genç kadının konuşmaların yayınlanmasını eleştirirken kimi de ''Aşk bitmemiş'' yorumunda bulundu.

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Bir kullanıcı, anne ve babasının tatlı atışmalarını içeren WhatsApp konuşmalarını yayınladı ve tepkiler ardı ardına geldi.👇

Bir kullanıcı, anne ve babasının tatlı atışmalarını içeren WhatsApp konuşmalarını yayınladı ve tepkiler ardı ardına geldi.👇
twitter.com

Bazı kullanıcılar, özel bir iletişim olan bu tür konuşmaların yayınlanmasını eleştirirken,

Bazı kullanıcılar, özel bir iletişim olan bu tür konuşmaların yayınlanmasını eleştirirken,
twitter.com

Bazıları ise bu paylaşımın masum bir anı olarak görüp hoş karşıladı.

Bazıları ise bu paylaşımın masum bir anı olarak görüp hoş karşıladı.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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