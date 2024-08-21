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Trafikte Aynalarını Kapatan Motorcu Kadına Polislerin Uyarısı Sosyal Medyada Viral Oldu

Trafikte Aynalarını Kapatan Motorcu Kadına Polislerin Uyarısı Sosyal Medyada Viral Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 23:50

Geçtiğimiz günlerde trafikte yaşanan bir olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir motorcu kadın, yoğun trafikte aynalarını kapatarak ilerlerken, yanından geçen motorlu polisler tarafından yakalandı.

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Motorcu kadın, trafiğin yoğun olduğu bir anda motorunun aynalarını kapattı. Ancak yanından geçen polisler, kadının aynalarının kapalı olduğunu fark etti.

Motorcu kadın, trafiğin yoğun olduğu bir anda motorunun aynalarını kapattı. Ancak yanından geçen polisler, kadının aynalarının kapalı olduğunu fark etti.

Polisler, motorcu kadına "Aç şu aynanı, beni gör ya!" şeklinde bir uyarıda bulundu.

Polisler, motorcu kadına "Aç şu aynanı, beni gör ya!" şeklinde bir uyarıda bulundu.

Genç kadın, o anları video kaydına alarak sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşıma kısa sürede tepki yağdı.

Genç kadın, o anları video kaydına alarak sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşıma kısa sürede tepki yağdı.

İşte o video:

Ve gelen tepkiler:

Ve gelen tepkiler:
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claudio taffarell

videoya koydugu egektlerden kafasinin ne kadar calistigi anlasiliyor zaten.