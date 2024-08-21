Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Canına Tak Eden Genç Kadın, Çektiği Video ile Böyle İntikam Aldı: ''Annemin Tüm Gün Performans''

etiket Canına Tak Eden Genç Kadın, Çektiği Video ile Böyle İntikam Aldı: ''Annemin Tüm Gün Performans''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 19:06

Sosyal medyada bir kullanıcı, annesinin kendisine sürekli telefon bağımlısı olduğunu söylemesini, annesinin kendisinden çok telefon kullandığını gösteren bir video ile mizahi bir dille eleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Telefon kullanımı, artık sadece gençlerin değil, her yaş grubunun vazgeçilmezi oldu desek yanlış söylemiş olmayız.

Telefon kullanımı, artık sadece gençlerin değil, her yaş grubunun vazgeçilmezi oldu desek yanlış söylemiş olmayız.

Önceden anneler çocuklarını bu konuda uyarır, telefon ekranından uzak durmaları için tavsiyelerde bulunurdu. Ancak günümüzde tablo değişti: Bu kez, anne ve babalar da telefonların esiri haline geldi.

Önceden anneler çocuklarını bu konuda uyarır, telefon ekranından uzak durmaları için tavsiyelerde bulunurdu. Ancak günümüzde tablo değişti: Bu kez, anne ve babalar da telefonların esiri haline geldi.

Sosyal medyada bir kullanıcı bu durumu çektiği video ile mizahi bir şekilde aldı. Videoda, annesinin sürekli telefonunu elinden bırakmadığı anlar görülüyor.

Sosyal medyada bir kullanıcı bu durumu çektiği video ile mizahi bir şekilde aldı. Videoda, annesinin sürekli telefonunu elinden bırakmadığı anlar görülüyor.

Çay demlemekten televizyon izlemeye kadar her işi telefonuyla yapma yeteneğini sergileyen anne, adeta “telefon maratonu” yapıyor.

Çay demlemekten televizyon izlemeye kadar her işi telefonuyla yapma yeteneğini sergileyen anne, adeta “telefon maratonu” yapıyor.

İşte o video:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ve gelen eğlenceli yorumlar:

Ve gelen eğlenceli yorumlar:

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
354
127
65
24
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın