Canına Tak Eden Genç Kadın, Çektiği Video ile Böyle İntikam Aldı: ''Annemin Tüm Gün Performans''
Canına Tak Eden Genç Kadın, Çektiği Video ile Böyle İntikam Aldı: ''Annemin Tüm Gün Performans''
Sosyal medyada bir kullanıcı, annesinin kendisine sürekli telefon bağımlısı olduğunu söylemesini, annesinin kendisinden çok telefon kullandığını gösteren bir video ile mizahi bir dille eleştirdi.
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Telefon kullanımı, artık sadece gençlerin değil, her yaş grubunun vazgeçilmezi oldu desek yanlış söylemiş olmayız.
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Önceden anneler çocuklarını bu konuda uyarır, telefon ekranından uzak durmaları için tavsiyelerde bulunurdu. Ancak günümüzde tablo değişti: Bu kez, anne ve babalar da telefonların esiri haline geldi.
Sosyal medyada bir kullanıcı bu durumu çektiği video ile mizahi bir şekilde aldı. Videoda, annesinin sürekli telefonunu elinden bırakmadığı anlar görülüyor.
Çay demlemekten televizyon izlemeye kadar her işi telefonuyla yapma yeteneğini sergileyen anne, adeta “telefon maratonu” yapıyor.
İşte o video:
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Ve gelen eğlenceli yorumlar:
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