Kiracısı Olan Evi Satın Alan Kişinin, ''Evden Çıkartamıyorum'' İsyanı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Kiracısı Olan Evi Satın Alan Kişinin, ''Evden Çıkartamıyorum'' İsyanı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Bir sosyal medya kullanıcısının Twitter’daki paylaşımı, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki sıkıntıları tekrar gündeme getirdi. Kullanıcı, satın aldığı evdeki kiracı ile yaşadığı anlaşmazlığı anlattı ve bu durumu takipçileriyle paylaştı. Gelen yorumlar arasında kimi ev sahibine destek verirken, kimi ise kiracıyı haklı buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıcının paylaşımı şöyle👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Olay hakkında yoruma yapanlardan bazıları, ev sahibine destek vererek, kiracısını nasıl çıkartabileceği hakkında öneri sunarken,
Bazıları ise kiracıyı haklı bularak, ev sahibinin evi almadan önce danışmanlık alması gerektiğini savundu.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın