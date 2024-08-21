Kiracısı Olan Evi Satın Alan Kişinin, ''Evden Çıkartamıyorum'' İsyanı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Bir sosyal medya kullanıcısının Twitter’daki paylaşımı, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki sıkıntıları tekrar gündeme getirdi. Kullanıcı, satın aldığı evdeki kiracı ile yaşadığı anlaşmazlığı anlattı ve bu durumu takipçileriyle paylaştı. Gelen yorumlar arasında kimi ev sahibine destek verirken, kimi ise kiracıyı haklı buldu.