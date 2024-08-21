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Kiracısı Olan Evi Satın Alan Kişinin, ''Evden Çıkartamıyorum'' İsyanı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Kiracısı Olan Evi Satın Alan Kişinin, ''Evden Çıkartamıyorum'' İsyanı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 17:59

Bir sosyal medya kullanıcısının Twitter’daki paylaşımı, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki sıkıntıları tekrar gündeme getirdi. Kullanıcı, satın aldığı evdeki kiracı ile yaşadığı anlaşmazlığı anlattı ve bu durumu takipçileriyle paylaştı. Gelen yorumlar arasında kimi ev sahibine destek verirken, kimi ise kiracıyı haklı buldu.

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Kullanıcının paylaşımı şöyle👇

Kullanıcının paylaşımı şöyle👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Olay hakkında yoruma yapanlardan bazıları, ev sahibine destek vererek, kiracısını nasıl çıkartabileceği hakkında öneri sunarken,

Olay hakkında yoruma yapanlardan bazıları, ev sahibine destek vererek, kiracısını nasıl çıkartabileceği hakkında öneri sunarken,
twitter.com

Bazıları ise kiracıyı haklı bularak, ev sahibinin evi almadan önce danışmanlık alması gerektiğini savundu.

Bazıları ise kiracıyı haklı bularak, ev sahibinin evi almadan önce danışmanlık alması gerektiğini savundu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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