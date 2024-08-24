ABD'den 400 Şirkete Rusya Yaptırımı Kararı: 8 Türk Şirketi Listede
ABD'den 400 Şirkete Rusya Yaptırımı Kararı: 8 Türk Şirketi Listede
ABD Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı,400'den fazla kişi ya da kuruma Rusya ile ticari ilişkileri sebebiyle yaptırım uyguladığını açıkladı.
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ABD Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına destek verdikleri gerekçesiyle dört yüzün üzerinde kişi ve şirkete yaptırım uyguladı. Çin, Rusya, Avrupa ve Ortadoğu’dan kişi ve kurumların yanı sıra listede Türk şirketler de var.
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ABD Maliye Bakanlığı, “Yaptırımlardan kaçınma, yaptırımları ihlal etme ve yaptırımları geri çekme” başlığı altında Çin, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden de olmak üzere kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladığını açıkladı.
Türkiye'den listede yer alan sekiz firma belirtilirken, şirketlerden birinin ismi açıkça yazılmadı, “Address 01” olarak tanımlandı.
Listede yer alan firmalar askeri teçhizat, lojistik, gıda gibi sektörlerde hizmet veriyor. Şirketler listede şu sırayla yer aldı:
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