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Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Okullardaki Fahiş Kırtasiye Ücretlerine Soruşturma Açtı

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Okullardaki Fahiş Kırtasiye Ücretlerine Soruşturma Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 16:11

Özel okullarda giderek artan fahiş fiyatlara bu yıl bir de kırtasiye masrafları eklendi. Özel okulların isteklerinin boyutları velileri isyan ettirdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimle ilgili kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyalleri için öğrenci velilerinden yasa dışı şekilde "fahiş fiyat" talep eden bazı özel okullara yönelik inceleme başlattı. Birçok özel okulda kırtasiye masraflarının 45 bin TL ile 70 bin TL arasında değiştiği bildiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimle ilgili kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyalleri için öğrenci velilerinden yasa dışı şekilde "fahiş fiyat" talep eden bazı özel okullara yönelik inceleme başlattı. Birçok özel okulda kırtasiye masraflarının 45 bin TL ile 70 bin TL arasında değiştiği bildiriliyor.

Bakanlık, son dönemde basında yer alan ve bazı özel okulların kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyallerini yüksek fiyatlarla velilere sunduğuna dair haberler ile Bakanlığa yapılan şikayetleri yakından takip etmeye aldı.

Bakanlık, son dönemde basında yer alan ve bazı özel okulların kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyallerini yüksek fiyatlarla velilere sunduğuna dair haberler ile Bakanlığa yapılan şikayetleri yakından takip etmeye aldı.

Bakanlık, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne konuya dair uyarı içeren bildirisini 81 ildeki tüm özel okullara derhal duyurulmasını, fiyat politikalarının Bakanlık tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmasına özen gösterilmesini, bu kurallara uymayan okullar hakkında inceleme yapılmasını ve sonuçların genel müdürlüğe iletilmesini talep etti.

Bakanlık, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne konuya dair uyarı içeren bildirisini 81 ildeki tüm özel okullara derhal duyurulmasını, fiyat politikalarının Bakanlık tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmasına özen gösterilmesini, bu kurallara uymayan okullar hakkında inceleme yapılmasını ve sonuçların genel müdürlüğe iletilmesini talep etti.

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