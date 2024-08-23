Turizmde Yeni Bir Rekor Daha Geldi
Turizmde Yeni Bir Rekor Daha Geldi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerini açıkladı.
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Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 oranında bir artış gösterdi. Bu dönemde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 7 milyon 333 bin ile yeni bir rekor kırdı.
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Temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden toplam 7 milyon 333 bin 812 yabancı turistten 294 bin 428'i (yüzde 4,01) günübirlik ziyaretçi olarak geldi. En çok turist ise Antalya'dan giriş yaptı. ( 2 milyon 603 bin 678 kişi).
2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,27 oranında bir artış göstererek 28 milyon 978 bin 471'e ulaştı.
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