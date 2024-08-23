Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Turizmde Yeni Bir Rekor Daha Geldi

Turizmde Yeni Bir Rekor Daha Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 12:18

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 oranında bir artış gösterdi. Bu dönemde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 7 milyon 333 bin ile yeni bir rekor kırdı.

Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 oranında bir artış gösterdi. Bu dönemde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 7 milyon 333 bin ile yeni bir rekor kırdı.

Temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden toplam 7 milyon 333 bin 812 yabancı turistten 294 bin 428'i (yüzde 4,01) günübirlik ziyaretçi olarak geldi. En çok turist ise Antalya'dan giriş yaptı. ( 2 milyon 603 bin 678 kişi).

Temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden toplam 7 milyon 333 bin 812 yabancı turistten 294 bin 428'i (yüzde 4,01) günübirlik ziyaretçi olarak geldi. En çok turist ise Antalya'dan giriş yaptı. ( 2 milyon 603 bin 678 kişi).

2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,27 oranında bir artış göstererek 28 milyon 978 bin 471'e ulaştı.

2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,27 oranında bir artış göstererek 28 milyon 978 bin 471'e ulaştı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın