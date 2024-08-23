Kredi Kartı Limitleri ve Alım Gücü Düştü, Bilgisayar Satışları Durdu
Kredi Kartı Limitleri ve Alım Gücü Düştü, Bilgisayar Satışları Durdu
Stoklarda sorun olmamasına rağmen masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışlarında düşüş dayanılmaz boyutlara geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekonomi politikalarının vurduğu bir sektör de perakende bilgisayar satışları oldu. Ekonomim Gazetesi'nde yer alan habere göre geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre ciddi düşüş yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haziran ayı verileri kıyaslandığında bu yıl masaüstü bilgisayar satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 36, dizüstü bilgisayar satışları da yüzde 63,4 azaldı.
Yetkililer bu kadar dramatik düşüş için ekonomi politikalarını işaret ederken kredi kartı limitleri, kredi oranlarındaki yüksek oranlar ve krediye ulaşımda zorluk gibi nedenleri baş sıraya yazıyorlar.
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda düşüş yaşanırken anakart satışları ise aksi yönde bir grafik sergiledi. Anakart satışı adet bazında %110 büyüme gösterdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın