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Ekonomi
Kredi Kartı Limitleri ve Alım Gücü Düştü, Bilgisayar Satışları Durdu

Kredi Kartı Limitleri ve Alım Gücü Düştü, Bilgisayar Satışları Durdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 09:46

Stoklarda sorun olmamasına rağmen masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışlarında düşüş dayanılmaz boyutlara geldi.

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Ekonomi politikalarının vurduğu bir sektör de perakende bilgisayar satışları oldu. Ekonomim Gazetesi'nde yer alan habere göre geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre ciddi düşüş yaşanıyor.

Ekonomi politikalarının vurduğu bir sektör de perakende bilgisayar satışları oldu. Ekonomim Gazetesi'nde yer alan habere göre geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre ciddi düşüş yaşanıyor.

Haziran ayı verileri kıyaslandığında bu yıl masaüstü bilgisayar satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 36, dizüstü bilgisayar satışları da yüzde 63,4 azaldı.

Haziran ayı verileri kıyaslandığında bu yıl masaüstü bilgisayar satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 36, dizüstü bilgisayar satışları da yüzde 63,4 azaldı.

Yetkililer bu kadar dramatik düşüş için ekonomi politikalarını işaret ederken kredi kartı limitleri, kredi oranlarındaki yüksek oranlar ve krediye ulaşımda zorluk gibi nedenleri baş sıraya yazıyorlar.

Yetkililer bu kadar dramatik düşüş için ekonomi politikalarını işaret ederken kredi kartı limitleri, kredi oranlarındaki yüksek oranlar ve krediye ulaşımda zorluk gibi nedenleri baş sıraya yazıyorlar.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda düşüş yaşanırken anakart satışları ise aksi yönde bir grafik sergiledi. Anakart satışı adet bazında %110 büyüme gösterdi.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda düşüş yaşanırken anakart satışları ise aksi yönde bir grafik sergiledi. Anakart satışı adet bazında %110 büyüme gösterdi.

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