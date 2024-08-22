Tasarruf Uzmanı Mert Başaran: "İnsanlar 2-3 Yıl Sonra Hiç Ev Alamayacak"
Tasarruf Uzmanı Mert Başaran: "İnsanlar 2-3 Yıl Sonra Hiç Ev Alamayacak"
Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, katıldığı bir programda verdiği konut satın alma tavsiyesi ile yine gündem oldu: “Bu dönemde ev almayanlar 2-3 yıl sonra hiç alamayacak.”
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Türkiye’nin tanınan simalarından biri haline gelen tasarruf uzmanı Mert Başaran, katıldığı bir programda yaptığı konut alma tavsiyesi ile yine gündem oldu.
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İnşaat şirketlerinin 2-3 milyon TL bandındaki 'alınabilir konut' projelerine maliyetler nedeniyle girme şansı kalmadığını söyleyen Mert Başaran, "İnsanlar bugün alamadıkları konutları 2-3 yıl sonra hiç alamayacaklar" ifadelerini kullandı.
Başaran şöyle devam etti: "Armudun sapı, üzümün çöpü demeden insanların alabileceği bir mülkü satın almasa gerekli. Enflasyon olsa da mülk her zaman mülktür. "
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