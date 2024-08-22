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Tasarruf Uzmanı Mert Başaran: "İnsanlar 2-3 Yıl Sonra Hiç Ev Alamayacak"

Tasarruf Uzmanı Mert Başaran: "İnsanlar 2-3 Yıl Sonra Hiç Ev Alamayacak"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 15:33

Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, katıldığı bir programda verdiği konut satın alma tavsiyesi ile yine gündem oldu: “Bu dönemde ev almayanlar 2-3 yıl sonra hiç alamayacak.”

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Türkiye’nin tanınan simalarından biri haline gelen tasarruf uzmanı Mert Başaran, katıldığı bir programda yaptığı konut alma tavsiyesi ile yine gündem oldu.

Türkiye’nin tanınan simalarından biri haline gelen tasarruf uzmanı Mert Başaran, katıldığı bir programda yaptığı konut alma tavsiyesi ile yine gündem oldu.

İnşaat şirketlerinin 2-3 milyon TL bandındaki 'alınabilir konut' projelerine maliyetler nedeniyle girme şansı kalmadığını söyleyen Mert Başaran, "İnsanlar bugün alamadıkları konutları 2-3 yıl sonra hiç alamayacaklar" ifadelerini kullandı.

İnşaat şirketlerinin 2-3 milyon TL bandındaki 'alınabilir konut' projelerine maliyetler nedeniyle girme şansı kalmadığını söyleyen Mert Başaran, "İnsanlar bugün alamadıkları konutları 2-3 yıl sonra hiç alamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Başaran şöyle devam etti: "Armudun sapı, üzümün çöpü demeden insanların alabileceği bir mülkü satın almasa gerekli. Enflasyon olsa da mülk her zaman mülktür. "

Başaran şöyle devam etti: "Armudun sapı, üzümün çöpü demeden insanların alabileceği bir mülkü satın almasa gerekli. Enflasyon olsa da mülk her zaman mülktür. "

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