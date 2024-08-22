Maymun Çiceği Salgınında Dikkat Çeken Detay: 1980 Öncesi Doğumlular Bağışık Olabilir!
Maymun Çiceği Salgınında Dikkat Çeken Detay: 1980 Öncesi Doğumlular Bağışık Olabilir!
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmet Güner, maymun çiçeği salgınıyla alakala yaptığı açıklamada, '1980 yılı öncesinde doğmuş olanlar aşılı oldukları için çiçek hastalığına karşı korunmalı. Dolayısıyla çapraz bir korunma söz konusu.' ifadelerini kullandı.
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Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği (mpox) virüsü dünyada bir kez daha pandemi korkusu yaratmış durumda.
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmet Güner ise hastalıkla ilgili çok önemli bir detayı paylaştı.
Güner, Afrika'da ortaya çıkan ve Sağlık Bakanlığı tarafından 'M-Çiçeği' veya 'Mpox' olarak adlandırılan maymun çiçeği virüsüne karşı 1980 öncesinde doğanların korumalı olduğunu söyledi.
Güner, "1980 yılı öncesinde doğmuş olanlar aşılı oldukları için çiçek hastalığına karşı korunmalı. Dolayısıyla burada da çapraz bir korunma söz konusu, çiçek hastalığına karşı aşısı olanların M-çiçek hastalığından da büyük bir oranda korunduklarını söylemek mümkün." diye konuştu.
Hastalıktan korunma yöntemlerine dair de bilgi veren Güner, bulaştırıcılıkta yakın temas ile uzun süreli yakın temasın ön plana çıktığını belirtti. Güner şunları söyledi: 👇
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Evet bunu daha dün bizim doktorlar söyledi. Eskiden çiçek aşısı okullarda yapılmış. Hepsinde iz var. 80 sonrası bizim nesil için her şey daha kötü.