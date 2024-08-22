Maymun Çiceği Salgınında Dikkat Çeken Detay: 1980 Öncesi Doğumlular Bağışık Olabilir!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmet Güner, maymun çiçeği salgınıyla alakala yaptığı açıklamada, '1980 yılı öncesinde doğmuş olanlar aşılı oldukları için çiçek hastalığına karşı korunmalı. Dolayısıyla çapraz bir korunma söz konusu.' ifadelerini kullandı.