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Maymun Çiceği Salgınında Dikkat Çeken Detay: 1980 Öncesi Doğumlular Bağışık Olabilir!

Maymun Çiceği Salgınında Dikkat Çeken Detay: 1980 Öncesi Doğumlular Bağışık Olabilir!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 14:46 Son Güncelleme: 22.08.2024 - 14:42

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmet Güner,  maymun çiçeği salgınıyla alakala yaptığı açıklamada, '1980 yılı öncesinde doğmuş olanlar aşılı oldukları için çiçek hastalığına karşı korunmalı. Dolayısıyla çapraz bir korunma söz konusu.' ifadelerini kullandı. 

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Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği (mpox) virüsü dünyada bir kez daha pandemi korkusu yaratmış durumda.

Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği (mpox) virüsü dünyada bir kez daha pandemi korkusu yaratmış durumda.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmet Güner ise hastalıkla ilgili çok önemli bir detayı paylaştı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmet Güner ise hastalıkla ilgili çok önemli bir detayı paylaştı.
cdnuploads.aa.com.tr

Güner, Afrika'da ortaya çıkan ve Sağlık Bakanlığı tarafından 'M-Çiçeği' veya 'Mpox' olarak adlandırılan maymun çiçeği virüsüne karşı 1980 öncesinde doğanların korumalı olduğunu söyledi.

Güner, Afrika'da ortaya çıkan ve Sağlık Bakanlığı tarafından 'M-Çiçeği' veya 'Mpox' olarak adlandırılan maymun çiçeği virüsüne karşı 1980 öncesinde doğanların korumalı olduğunu söyledi.

Güner, "1980 yılı öncesinde doğmuş olanlar aşılı oldukları için çiçek hastalığına karşı korunmalı. Dolayısıyla burada da çapraz bir korunma söz konusu, çiçek hastalığına karşı aşısı olanların M-çiçek hastalığından da büyük bir oranda korunduklarını söylemek mümkün." diye konuştu.

Güner, "1980 yılı öncesinde doğmuş olanlar aşılı oldukları için çiçek hastalığına karşı korunmalı. Dolayısıyla burada da çapraz bir korunma söz konusu, çiçek hastalığına karşı aşısı olanların M-çiçek hastalığından da büyük bir oranda korunduklarını söylemek mümkün." diye konuştu.

Hastalıktan korunma yöntemlerine dair de bilgi veren Güner, bulaştırıcılıkta yakın temas ile uzun süreli yakın temasın ön plana çıktığını belirtti. Güner şunları söyledi: 👇

Hastalıktan korunma yöntemlerine dair de bilgi veren Güner, bulaştırıcılıkta yakın temas ile uzun süreli yakın temasın ön plana çıktığını belirtti. Güner şunları söyledi: 👇

'Temas önlemlerine dikkat edelim. 

Özellikle seyahat, döküntülü hastalık, ateş öyküsü olan kişilere biraz mesafeli davranmamız aslında korunmamız için yeterli.'

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Emel

Evet bunu daha dün bizim doktorlar söyledi. Eskiden çiçek aşısı okullarda yapılmış. Hepsinde iz var. 80 sonrası bizim nesil için her şey daha kötü.