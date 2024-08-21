Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Açıklama: Türkiye'de Maymun Çiçeği Vakası Görüldü mü?
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Açıklama: Türkiye'de Maymun Çiçeği Vakası Görüldü mü?
Dünyada yayılan Maymun Çiçeği salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi. Memişoğlu, şu ana kadar Türkiye'de maymun çiceği vakası görülmediğini duyurdu.
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Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği (mpox) virüsü dünyada bir kez daha pandemi korkusu yaratmış durumda.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Memişoğlu, şu ana kadar Türkiye'de maymun çiceği vakası görülmediğini duyurdu.
Memişoğlu, "Maymun çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı" ifadelerini kullandı.
Memişoğlu şöyle devam etti: "Covid gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat var. Tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz. Şu ada ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok."
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