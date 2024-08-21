Trabzon'da Yayla Evinde Yangın Faciası: 3 Kişi Yanarak Hayatını Kaybetti!
Trabzon'da Yayla Evinde Yangın Faciası: 3 Kişi Yanarak Hayatını Kaybetti!
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Olay ilçenin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit Yaylası’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Arif Altuntaş’a ait yayla evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve kısa sürede büyüdü.
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Yaylada yangını söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi.
Çıkan yangında ilk belirlemelere göre Arif Altuntaş, Gülizar Altuntaş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Olay yerinden görüntüler 👇
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