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Trabzon'da Yayla Evinde Yangın Faciası: 3 Kişi Yanarak Hayatını Kaybetti!

Trabzon'da Yayla Evinde Yangın Faciası: 3 Kişi Yanarak Hayatını Kaybetti!

Trabzon yangın
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 13:56

Trabzon’un Araklı ilçesinin Haçovit Yaylası’nda bir evde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü. 

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Olay ilçenin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit Yaylası’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Arif Altuntaş’a ait yayla evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve kısa sürede büyüdü.

Olay ilçenin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit Yaylası’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Arif Altuntaş’a ait yayla evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve kısa sürede büyüdü.

Yaylada yangını söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi.

Yaylada yangını söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi.

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre Arif Altuntaş, Gülizar Altuntaş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre Arif Altuntaş, Gülizar Altuntaş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden görüntüler 👇

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