10 Üniversite Şehrinde Ortalama Kiralar Belli Oldu: İstanbul Zirvede!
10 Üniversite Şehrinde Ortalama Kiralar Belli Oldu: İstanbul Zirvede!
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Endeksa, üniversitelere kayıt dönemi öncesinde Türkiye'de en fazla öğrenci bulunan 10 ildeki kiralık konut değerlerini derledi.
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En fazla öğrenci nüfusunu barındıran ikinci şehir konumunda yer alan İstanbul'da son bir yıldaki kira değişim oranı yüzde 46. Enflasyon dikkate alındığında ise kiralarda yüzde 13'lük bir reel gerileme var. İstanbul'da ortalama kira ücreti ise 23 bin 373 lira listede yer alan 10 şehir arasında zirvede.
3 devlet üniversitesinin bulunduğu ve en fazla öğrenci nüfusuna sahip olan Eskişehir'de ise kira artış oranı oldukça hızlı. Kira fiyatlarında yüzde 69'luk artış yaşanan Eskişehir'de ortalama kira ücreti ise 15 bin 98 lira.
Türkiye'de 10 Öğrenci Kenti'nde ortalama kira ücretleri ise şu şekilde sıralandı: 👇
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yuh artık istanbul anlarımda erzurum konyanın ne özelliği var üstelik erzurum türkiyenin en soğuk şehri